Konsepti mění tvář, to dobré uvnitř zůstává

Současnost je plná výzev, tempo rozvoje neustále zrychluje a nastává ten správný čas ke změnám. Uvědomujeme si také stále víc důležitost virtuálního světa a možnosti, které nám online propojení přináší.

Stejně uvažuje značka Konsepti, která se rozhodla nejen pro změnu svého vizuálního stylu, ale také pro modernizaci e-shopu. Po roce intenzivních příprav tak spatřila světlo světa nová grafická podoba loga i webových stránek Konsepti. A protože kvalita rozhodně není jen záležitostí vzhledu, došlo také na vylepšení online prodeje.

Na druhý pohled aneb Ďábel se skrývá v detailu

Modernizaci vizuálního stylu dostali na starost Matěj Činčera a Jan Kloss z kreativního studia OKOLO. Celý koncept je postavený na hře s různými řezy písma a promítá se v novém logu Konsepti i propagačních textech. Na první pohled je snadné nové logo s původním zaměnit. Avšak, jak se říká, ďábel je ukryt v detailu, a tak při druhém shlédnutí loga si pozorovatel uvědomí, že je vše naopak. To staré, začínající tenkým řezem písma a končící řezem tlustým, se v podstatě „jen“ převrátilo. Větší důraz je tak nyní kladen na začátek názvu společnosti, což je jak vizuálně, tak obsahově logičtější.

Když změna, tak z gruntu

Proměna vizuálního stylu šla ruku v ruce s dalším praktickým vylepšením – protože význam online obchodu roste, do hledáčku se dostal také e-shop Konsepti. „Začátkem roku 2020 jsme si potvrdili, že e-shop je pro nás do budoucna důležitý kanál, se kterým počítáme a chceme se mu více věnovat, více využít jeho potenciál,“ vysvětluje Lukáš Veverka, proč se rozhodli pro investici do řešení, které umožní zefektivnit interní procesy při zpracování a expedici objednávek. V Konsepti k projektu přizvali profesionály z agentury Praguebest. Během analýz došlo na rozhodnutí, že původní značka e-shopu D1ONE (by Konsepti) se odebere v zapomnění a začne se i zde naplno využívat potenciál značky Konsepti.

Zákazník na prvním místě

Nový web překonává původní řešení v mnoha výrazných aspektech. E-shop se stal součástí hlavního webu Konsepti. Produktový katalog se dočkal sjednocení a bude v něm neustále přibývat položek, které půjdou koupit online. Díky automatizaci se zákazníci mohou těšit také na rychlejší vyřízení svých objednávek.

Dalším krokem bude vyřešit propojení kamenných prodejen s online světem. Konsepti chce využít přednosti obou prodejních kanálů, aby si navzájem nekonkurovaly. „E-shop se nemůže vyrovnat kamenným prodejnám v oblasti zkoušení produktů a zážitku z nakupování, na druhou stranu díky digitální komunikaci nemusí zákazníci chodit na prodejny, aby se dozvěděli, jaké produkty najdou v showroomech vystavené nebo jaké jsou aktuální produktové novinky,“ přibližuje Veverka. Tým Konsepti doufá, že všechny tyto změny zpříjemní zákazníkům jejich nákupy.