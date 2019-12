Stavba / Architektura staveb / Tabulový vrch v Olomouci, to je příklad skvělého moderního bydlení

Tabulový vrch v Olomouci, to je příklad skvělého moderního bydlení

Toužíte po zdravém bydlení nad městem? Kvalitní řešení v atraktivní lokalitě. To je rezidenční výstavba Vila Park Tabulový Vrch v Olomouci. Prostorový koncept souboru o celkovém počtu 336 bytů na ploše pěti hektarů je založen na pěti separé blocích uspořádaných kolem centrálního veřejného parku.

Ralph Smart, psycholog a spisovatel: „Jsme jediný druh, který musí platit za bydlení a jídlo, ale my máme být nejinteligentnější?“



Axonometrie bloku Axonometrie bloku

Půdorys bloku Půdorys bloku

Reálný pohled Reálný pohled



Zdravé bydlení nad městem

Zdařilý projekt se po právu skví tímto heslem. Smířit se s tím, že za jídlo a bydlení budeme už navždy platit, je nezbytným atributem našeho života. Nicméně je dobré, pokud můžeme uplatnit společně s nezbytnými penězi i tu inteligenci, vysmívanou v citátu. To bydlení by mělo mít svoji kvalitu, mít vše, co je nezbytné pro náš život, život našich dětí, pro náš odpočinek i volnočasové aktivity. Vše s propracovanou infrastrukturou doplněno tolik potřebnou zelení. Zní to snově, jako z propagačního letáku? Možná ano, ale tak by měla vypadat realita odpovídající současnosti.

Takovými kritérii se může pyšnit projekt Tabulový vrch v Olomouci, jehož první etapa byla právě dokončena.

Jedná se o zcela novou rezidenční výstavbu Vila Park Tabulový Vrch, umístěný na západním okraji Olomouce. Je to soubor třípodlažních domů v pěti blocích, po šesti až devíti domech. První stavební práce byly zahájeny v březnu 2018. Vila Park je skvěle zpracovaným projektem z dílny architektonického studia Chybík+Krištof, které v letošním roce obdrželo prestižní ocenění Design Vanguard 2019. Vítězný návrh z roku 2016 se tímto postupně uzavírá.

Nechybí zde moderní design, funkční a propracovaná řešení, kvalitní technologie a materiály, veliké procento zeleně s důrazem na přírodní charakter celého řešení, vnitřní dvoreček s hřištěm v centru jednotlivých funkčních celků, terasy, předzahrádky, podzemní parkování, nezvykle prostorné sklepní kóje, kvalitní dopravní obslužnost a sportovně rekreační stezka pro cyklisty, chodce i in-line bruslaře. Mezi těmito funkčními celky vznikne následně centrální park s bohatou zelení. To vše s ohledem na maximální míru soukromí. Řešení jednotlivých bytů zde naleznete rozmanitá, od 1+kk až po 4+kk.

Chtělo by se říct, že celý projekt je přece standardní řešení, které odpovídá roku 2020. Nicméně všichni tušíme, že hovoříme o nadčasovém moderním řešení, které je zatím spíše krásnou, tolik žádanou výjimkou. Proč tomu tak leckdy není, je ovšem na zcela jinou diskuzi. Tohle zdařilé bydlení na „Tabuláku“ je v tomto čase skvělým „vánočním dárkem“ jejich novým majitelům.

Architekti Chybík+Krištof dokončili první etapu rezidenčního projektu Tabulový vrch v Olomouci

Soutěž na Vila Park Tabulový vrch vyhráli Chybík+Krištof v roce 2016. Hlavní kvalitou lokality nacházející se v atraktivní, a přitom klidné, části Olomouce je její přírodní ráz. Místo je součástí Neředínského horizontu – jednoho z nejvýznamnějších přírodních útvarů, které tvoří hranici mezi městem a krajinou. Návrh navazuje na tento charakter a vytváří místo pro bydlení protkané vegetací, která s sebou přináší řadu kvalit v podobě příznivějšího klimatu, vysoké míry soukromí a v neposlední řadě kontinuitu zdejší biodiverzity.









Reálný pohled na vkusné řešení fasád Reálný pohled na vkusné řešení fasád

Prostorový koncept souboru o celkovém počtu 336 bytů na ploše pěti hektarů je založen na pěti samostatných blocích uspořádaných kolem centrálního veřejného parku, při vstupu do území doplněného o obchody v parteru a novou zastávku MHD. Park svojí otevřeností zajišťuje pěší prostupnost a napomáhá dobré orientaci v celém území. Každá z pěti etap je tvořena skupinou viladomů na společné podnoži, tvoří tak samostatný celek s vlastním vnitroblokem – poloveřejným prostorem, který slouží převážně obyvatelům dané etapy a přirozeně rozvíjí jejich komunitní život. Nadzemní podlaží viladomů obsahují byty v maximálním počtu tři na podlaží. Společný vchod a prostory tedy sdílí šest až devět bytů, díky čemuž je zaručena vzájemná sounáležitost ke společným částem domu. Téměř každý byt v území má velkorysou lodžii, příčně provětranou dispozici, ideální orientaci vůči slunci a výhled do parkové zeleně i soukromého vnitrobloku.

Přírodní charakter bydlení je dále rozvíjen v architektonické úrovni návrhu, a to především volbou materiálů, kdy jako hlavní výrazový prvek domů je použit obklad lodžií modřínovým dřevem bez povrchové úpravy.

Tým: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Martin Holý, Ondřej Mundl, Lucie Skořepová, Matěj Štrba, Ondřej Švancara, Victor Cojocaru Velikost parcely: 5 hektarů Celkový počet bytů: 336 Počet komerčních jednotek: 4 Plánované dokončení celého projektu: 2025



Reálný pohled na klidovou zónu vnitrobloku Reálný pohled na klidovou zónu vnitrobloku



Modřínové obklady



O STUDIU CHYBÍK+KRIŠTOF

Studio Chybík+Krištof bylo založeno v roce 2010, dnes ateliér tvoří více než 50 spolupracujících architektů. Pracují na široké škále projektů rozličných měřítek a typologií, což je neustále udržuje ve střehu. Během necelé první dekády existence studio postavilo národní pavilon při světové výstavě EXPO v italském Miláně, několik bytových domů, modulární jídelnu a Galerii nábytku posetou židlemi, za niž získali Grand Prix Obce architektů a jednu z cen při České ceně za architekturu. Aktuálně dokončují vinařství Lahofer uprostřed zvlněné moravské krajiny, které se otevře letos na podzim. Za dosavadní práci obdrželi prestižní mezinárodní ocenění Design Vanguard pro mladé architekty.

Ondřej Chybík (*1985, Brno, Česká republika) po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Zurich ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Je držitelem Ceny rektora VUT v Brně a získal Cenu Bohuslava Fuchse za nejlepší projekt Fakulty architektury VUT v Brně. Roku 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio Chybík+Krištof. V roce 2015 ho Forbes vybral do seznamu „30 pod 30“.

Michal Krištof (*1986, Kláštor pod Znievom, Slovensko) studoval architekturu a urbanismus v Brně a na Sint-Lucas v Gentu. Je také držitelem Ceny rektora VUT v Brně. Po ukončení studia pracoval v Bjarke Ingels Group – BIG v Kodani na několika projektech po celém světě, jako například Shenzhen International Energy Mansion v Číně nebo Dánské národní námořní muzeum v Helsingoru. V roce 2016 ho Forbes vybral do seznamu „30 pod 30“.