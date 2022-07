Stavba / Okna a dveře / Zasklení / Ochranné systémové zábradlí SKYFORCE nejen pro francouzská okna

Ochranné systémové zábradlí SKYFORCE nejen pro francouzská okna

Velké okenní prvky s otevíráním se používají i ve vyšších patrech budov a rodinných domů, například v případě tzv. „francouzských balkonů“, které kromě jiného oživují design fasády. Aby byly tyto prvky v každé stavební situaci bezpečné, přichází společnost Meesenburg s novinkou v podobě minimalisticky provedeného skleněného zábradlí – SKYFORCE.





Skleněné zábradlí je možné upevnit přímo do okenních profilů pomocí skrytých šroubů uchycených pod krycím profilem. Výhodou je, že nosný profil může být předpřipraven již ve fázi výroby, což zjednodušuje a urychluje pracovní postup při vlastní montáži oken, možná je také ale dodatečná montáž na již namontovaná okna.

Systém SKYFORCE je díky rychlé a snadné montáži nejefektivnějším systémem zábradlí pro balkónová okna. Montáž systému SKYFORCE TOP je možná do jakéhokoliv profilu okna, ať už se jedná o dřevo, plast či hliník. Varianta SIDE nabízí možnost montáže do ostění, nebo do zdiva.



Dodávka kompletního setu Dodávka kompletního setu

SKYFORCE

sety jsou baleny od 300 do 1 100 mm výšky

s drenážními kanály pro odvod dešťové vody

snadná instalace díky systému Slide & Click

barevné provedení dle RAL, EV1, nerez nebo bez povrchové úpravy

pro sílu skla 10,00 mm – 21,52 mm

vhodné pro okna z PVC, hliníku, dřeva

montáž skla je možná z interiéru nebo exteriéru

systém má certifikát v souladu s EN

certifikát pro kotvení dle Abp VT 17-083P

SKYFORCE TOP varianta montáže do profilu okna



plastové okno plastové okno

hliníkové okno hliníkové okno

dřevěné okno dřevěné okno