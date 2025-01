Stavba / Dřevostavby / Vlastnosti dřevostaveb / Predikce pro dřevostavby a kombinované stavby očima výzkumníků

Predikce pro dřevostavby a kombinované stavby očima výzkumníků

Přestože tradiční zděné stavby na českém trhu stále dominují, budoucnost vidí analytici v dřevěných a kombinovaných stavbách. Očekávají, že v nadcházejícím roce budou dřevostavby v Česku na vzestupu a dojde také k úpravám dosud sporné legislativy. Příkladem má být Rakousko, které dlouhodobě podporuje dřevostavby a jejich legislativa nabízí jasné požární a energetické normy umožňující širší uplatnění udržitelných stavebních technologií.

Dominanci zděných staveb dokládá (kromě jiných) i průzkum CEEC Research, který mapoval český trh na základě odpovědí manažerů developerských společností a projektantů firem. Sledoval rovněž posuny v tuzemské legislativě, jež omezovaly masivnější rozvoj dřevostaveb. Patrný je zde příklon k evropským standardům ohledně snížení emisí a rostoucí globální zájem o udržitelné stavebnictví. Nikdo z respondentů nepředpokládá pokles zájmu o dřevostavby a kombinované stavby. V závěru studie pak analytici konstatují, že poptávka po bydlení je stále vyšší než nabídka a že v budoucnu cena bydlení (dřevostavby a kombinované stavby nevyjímaje) nepochybně ještě poroste.

Rozdíly v dominanci staveb na evropském trhu

Ve zmíněném průzkumu jsou dřevostavby a kombinované stavby považovány za budoucnost udržitelného stavebnictví, přestože tvoří prozatím jen malý podíl na současném developerském trhu. Z průzkumu jednoznačně vyplývá, že tradiční zděné stavby na českém trhu dominují: až 90 % ředitelů developerských společností považuje tento typ výstavby za nejlepší řešení pro své projekty. S rostoucím tlakem na udržitelnost ale očekávají, že zájem o dřevostavby může postupně narůstat. Na změnu jsou ve většině případů připraveni.

„V zemích jako jsou Rakousko či Německo získávají dřevostavby na popularitě hlavně díky svým ekologickým a rychlým stavebním řešením. V severských zemích tvoří významnou část výstavby. Český trh je v tomto ohledu více konzervativní. Většina developerů (66 %) zatím o změně neuvažuje. Zavést do svých budoucích projektů dřevostavby nebo kombinované stavby, má v plánu 28 % dotázaných a 6 % plánuje navýšit jejich podíl,“ píše se ve zmíněné studii.

Hlavním důvodem je podle výsledků průzkumu nízká poptávka, což uvedlo 47 % respondentů. Dalším zmíněným faktorem je nedostatek zkušeností s touto technologií, který zmínilo 31 % dotázaných. Dřevostavby jsou očima developerů vnímány spíše jako nové technologie, obavy vyvstávají kromě jiného i z kratší životnosti a nižší kvality. Většina oslovených míní, že odolnost a stabilita zděných staveb spolu s flexibilitou pro různé stavební požadavky výrazně přispívají k jejich převaze.

Nárůst počtu dřevostaveb a kombinovaných staveb

Podle průzkumu předpokládá 52 % ředitelů developerských společností narůst počtu dřevostaveb, zatímco 48 % si myslí, že situace zůstane beze změny. Nikdo z respondentů nepředpokládá pokles zájmu o tyto stavby. Odhadovaný růst se v průměru pohybuje okolo 9 %. Tento trend považují analytici za krok směrem k evropským standardům; tlaky ze strany EU na snížení emisí mohou dle jejich slov podpořit další rozvoj této technologie i v České republice. Patrné je to i z grafů, kde více než polovina českých developerů (59 %) vnímá jako největší výhodu dřevostaveb ekologii a udržitelnost, další klíčovou výhodou je rychlost výstavby, kterou zmiňuje 53 % developerů; 31 % dotázaných vnímá jako významný přínos také nižší hmotnost konstrukce, což podle nich dává stavbám větší flexibilitu při použití na různých typech terénů.

Chyba bude nejspíš opět v legislativě

Takřka všichni oslovení vidí v dřevu velký potenciál. Nicméně bez většího zájmu ze strany klientů není pro developery atraktivní měnit své dosavadní postupy. Roli v tom hrají i nepříliš příznivé legislativní podmínky, dále náklady na materiál a nejasnosti v územním plánování a regulacích. Kromě toho je tady i problém omezeného přístupu k odborníkům a kvalifikované pracovní síle.

„Vzhledem k často složitým a zdlouhavým schvalovacím procesům je zjednodušení legislativy hlavní podmínkou ke zvýšení investic do dřevostaveb. Například Rakousko dlouhodobě podporuje dřevostavby a jejich legislativa nabízí jasné požární a energetické normy, které umožňují jejich širší uplatnění. Naopak, česká pravidla jsou často nejednoznačná. České předpisy jsou zvlášť komplikované u větších projektů, kde jsou požadavky přísnější a často zpomalují nebo zcela blokují schvalovací proces,“ komentuje výzkum ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek s odkazem na odpovědi zástupců dotčených firem.

David Šiller, obchodní ředitel společnosti Wood System: „V segmentu takzvaných menších projektů se jedná především o překážky pocitové či o nezkušenost, protože cenově i užitně se současné zděné stavby a dřevostavby velmi podobají. Ve větších městech narážíme samozřejmě na hodnotu pozemků a s tím spojenou nutnost stavby do výšky, dřevostavby se aktuálně dají efektivně povolovat do výšky cca 12 metrů. Teoreticky je možné stavět až do výšky 22,5 metrů, nicméně povolovací proces je zde zatím komplikovaný. S nadějí vyhlížíme aktualizaci normy, která stavby do 22,5 metrů usnadní…“

Sylva Krechlerová, jednatelka společnosti Kronspan ČR: „Surovinových zdrojů pro výstavbu dřevostaveb máme dostatek, je jen potřeba omezit vývoz surového dřeva do zahraničí a podpořit finalizaci výrobků na bázi dřeva v ČR. U developerských projektů byla dřív většina stavebních projektů omezena výškou 12 metrů z důvodu limitů daných v požárně bezpečnostních předpisech a normách. To se sice postupně mění a můžeme stavět i nad 22,5 metrů výšky, nicméně normativní přístupy se musí nahradit požárně-inženýrským přístupem, který je složitý a se kterým se zatím postavilo nebo staví jen málo staveb. Určitě by pomohla rychlejší aplikace navrhovaných změn předpisů do stavební praxe, včetně příkladů a návodů pro větší rozšíření mezi odbornou veřejnost.“

Bydlení ještě více prodraží a poptávka zesílí

Ceny rezidenčních nemovitostí se v roce 2025 opět zvednou. 84 % developerů uvádí, že bude zdražovat, přičemž průměrné navýšení je odhadováno o 7 %. Odůvodňují to přetrvávající vysokou poptávkou, nedostatečnou nabídkou nových bytů a rostoucími stavebními náklady. Významný narůst cen je patrný zejména ve velkých městech, jako je Praha, kde silná poptávka a omezené možnosti výstavby přispívají k dalšímu tlaku na ceny. Pro srovnání: před půl rokem uvedlo 61 % developerů, že má v úmyslu navýšit ceny bytů v průměru o 4,6 %.

Jako základní nejistotu uvádějí developeři tragickou situaci s povolováním staveb; bude podle jejich slov velmi záležet na tom, jak dlouho bude náprava trvat. Momentálně dochází k rapidnímu poklesu vyřízení stavebních povolení a zkolaudování nových projektů. Developeři se domnívají, že to bude jeden z hlavních faktorů v rámci poklesu nabídky.

Předseda představenstva společnosti Central Group Dušan Kunovský k aktuální situaci s nabídkou a poptávkou po bytech říká: „Poptávka po nových bytech je už nyní velmi vysoká a očekávám, že s dalším poklesem úrokových sazeb ještě poroste. V příštím roce bychom se mohli dočkat i nových prodejních rekordů. Na oživení trhu reagují i developeři, kteří opět ve větším zahajují nové projekty. Nabídka bytů ke koupi by proto mohla mírně vzrůst.“

Ředitel společnosti CEEC Research Michal Vacek k tomu dodává: „V souvislosti s kontinuálním snižováním úrokových sazeb hypoték ze strany ČNB lze očekávat větší chuť investovat. Kombinace vysokých cen nemovitostí a nikoli zcela nízkých úrokových sazeb, na které si postupně zvykáme, však konzervativní investory, kterých, věřím, je většina, stále může vybízet k vyčkávání na vhodnější příležitosti. Poptávku tedy očekávám obdobnou jako v minulém roce. Chuť developerů do výstavby je obrovská, ale situace okolo legislativy povolovacích procesů jim práci neulehčuje, nabídka nemovitostí v dlouhodobém horizontu tedy nijak zásadně neporoste.“

Nabídka bydlení bude v roce 2025 trochu jiná

Výhled na první polovinu roku 2025 ukazuje růst nabídky. Nabídka nového bydlení ovšem stále velmi zaostává za poptávkou, a to hlavně ve velkých městech, nejvíc samozřejmě v Praze. Praha je stále hlavním centrem bytové výstavby, v první polovině roku se začalo podle údajů ČSÚ stavět 1 862 bytů.





Ministerstvo financí ČR předpokládá v roce 2025 pokles průměrné míry inflace, což by mohlo dle jejich interpretace vést i ke stabilizaci cen stavebních materiálů a nákladů, a tím také výrazněji povzbudit investice do stavebnictví. „Meziroční inflace se od počátku letošního roku po téměř třech letech pohybuje mezi 2 a 3 %, kde by se kromě samého závěru letošního roku měla udržet po celý horizont predikce. Proinflační zahraniční nabídkové faktory výrazně oslabily a domácí poptávkové tlaky jsou dále tlumeny zvýšenými měnově-politickými sazbami, k čemuž letos navíc přispívá restriktivní působení fiskálního konsolidačního balíčku. Průměrná míra inflace by tak letos mohla klesnout na 2,4 % a v roce 2025 dále na 2,3 %,“ oznámilo Ministerstvo financí ČR společně s novými informacemi ohledně podpory bydlení; součástí je aplikace MMR ČR, která ukazuje, jak vypadá situace v České republice v oblasti dostupnosti bydlení.

Podle slov ministra životního prostředí ČR Petra Hladíka podporuje Ministerstvo životního prostředí ČR dřevostavby stejně jako jiné novostavby rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Jedná se zejména o rodinné domy, ale i veřejné budovy, jakou jsou menší školky nebo domovy důchodců. „V rámci programu Nová zelená úsporám jsou zvýhodněny projekty, které ve větší míře používají udržitelné materiály či materiály s nízkým GWP (potenciál globálního oteplování). Posuzujeme stavbu jako celek včetně použitých tepelných izolací a dalších prvků. Do budoucna se chceme více zaměřit na uhlíkovou stopu budovy po celý její životní cyklus,“ uvedl ministr.

Obchodní ředitel společnosti Wood System David Šiller k tomu dodává: „Vzhledem k setrvačnosti stavebnictví předpokládám, že nabídka roku 2025 nebude zásadně odlišná od té stávající, aktuální problémy se stavebním povolováním se pravděpodobně dostaví až později a bude velmi záležet na tom, jak dlouho bude ještě trvat náprava současného stavu digitalizace. Naproti tomu poptávka se bude pravděpodobně zvyšovat, jelikož nedostatek bydlení a bytová krize nikam nezmizela. Nárůst poptávky půjde pravděpodobně ruku v ruce se snižováním úrokových sazeb.“

