Solární rolety nefungují bez slunce a další mýty, kterým Češi stále věří
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Solární rolety nefungují bez slunce a další mýty, kterým Češi stále věří
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Venkovní rolety, žaluzie nebo markýzy jsou v parném létě často nezbytností. Stále více lidí hledá řešení, které jim přinese větší pohodlí, ochranu před přehříváním interiéru a zároveň nebude vyžadovat složité stavební zásahy. Všechna tato kritéria splňuje venkovní stínění na solární pohon, přesto o něm stále koluje řada mýtů. Moderní technologie jsou však dnes mnohem dál, než se na první pohled zdá.
Mýtus č. 1: Solární motor potřebuje přímé slunce, jinak nebude fungovat
Toto je bezkonkurenčně nejčastější obava zákazníků.
Mnoho lidí si myslí, že na solární panel musí celý den svítit přímé slunce. Ve skutečnosti však moderní panely využívají běžné denní světlo a energii dokážou získávat i během zatažených dnů nebo v zimním období.
Solární pohony jsou navíc vybaveny akumulátorem, který energii průběžně ukládá. Fungovat proto zvládnou zcela bez dobíjení i několik týdnů. „Při testování jednoho z našich pohonů bylo například ověřeno, že nabitá baterie zvládla přibližně 200 kompletních cyklů vytažení a zatažení rolety. To pro běžnou domácnost představuje více než dostatečnou energetickou rezervu,“ upřesnila Lucie Doskočil ze společnosti Premium Shading.
Ani české klima, které rozhodně nepatří mezi nejslunnější na světě, proto nepředstavuje pro moderní solární pohony žádný problém.
Mýtus č. 2: Solární pohony jsou zbytečně drahé
Řada lidí automaticky předpokládá, že solární řešení musí být výrazně dražší než klasický elektrický pohon. Při celkovém hodnocení je ale potřeba započítat nejen samotný motor, ale také náklady na elektroinstalaci, vedení kabelů, stavební úpravy a čas potřebný k montáži.
Jednou z největších výhod solárních pohonů je totiž skutečnost, že při jejich instalaci není nutné zasahovat do interiéru, sekat drážky ani řešit vedení kabelů přes stěny. To ocení především majitelé již dokončených domů.
Mýtus č. 3: Solární pohony nejsou první volba
Ještě před několika lety lidé vnímali solární motory spíše jako řešení pro specifické situace. Dnes jsou běžnou součástí trhu s venkovním stíněním. „U dodatečných montáží venkovních rolet dnes solární pohony tvoří více než polovinu našich realizací,“ uvedla Lucie Doskočil ze společnosti Premium Shading. Důvodem je především jednoduchost montáže, rychlost instalace a absence stavebních zásahů do hotového domu.
To ukazuje, že se již nejedná o okrajovou technologii, ale o standardní variantu, kterou zákazníci stále častěji volí.
Mýtus č. 4: Solární panel naruší vzhled domu
Moderní panely jsou navrženy tak, aby byly co nejméně nápadné a přirozeně splývaly s konstrukcí rolety, žaluzie nebo markýzy. Ve většině případů jsou zabudovány přímo na horním boxu stínění. „Při dodatečné montáži navíc často vznikne estetičtější výsledek než u klasických elektrických pohonů. V interiéru totiž není nutné vést kabelové trasy ani plastové lišty,“ podotkla Lucie Doskočil ze společnosti Premium Shading.
Trend, který bude dále růst
Popularita solárních pohonů není náhodná. Lidé dnes stále více hledají řešení, která jsou rychlá, funkční, jednoduchá a nevyžadují zbytečné stavební zásahy. Právě v tom spočívá největší výhoda sluncem poháněného venkovního stínění.
Moderní solární pohony nabízejí komfort elektrického ovládání, rychlou montáž a vysokou spolehlivost. Výrobci navíc poskytují dlouhé záruční doby, běžně čtyři až sedm let, což potvrzuje důvěru v životnost a kvalitu těchto systémů.
Zatímco před několika lety byly solární pohony vnímány jako technologická novinka, dnes se stávají běžnou součástí moderního venkovního stínění. A vše nasvědčuje tomu, že jejich význam bude v následujících letech dále růst.