Energetický restart: Dynamické stínění jako základní pilíř pasivního chlazení moderních budov
V dnešní době nZEB standardů se pozornost odborníků i majitelů domů přesouvá od zimního vytápění k palčivějšímu problému: letnímu přehřívání. Pro instalatéry a realizační firmy to představuje unikátní příležitost. Moderní novostavby i rekonstrukce s velkými prosklenými plochami totiž čelí výzvě, kterou nevyřeší sebevýkonnější klimatizace, pokud chybí základní pilíř, kterým je efektivní pasivní chlazení.
Jarní období je ideální chvílí k tomu, abychom se věnovali věcem, které nám zpříjemní nadcházející léto. To spočívá především v optimalizaci nastavení stínicí techniky pro nadcházející sezónu. Zatímco vnitřní stínění řeší primárně vizuální komfort a soukromí, z pohledu termodynamiky je jeho účinnost v boji proti přehřívání minimální. Jakmile krátkovlnné sluneční záření projde skleněnou tabulí, transformuje se na dlouhovlnné tepelné záření, které v interiéru vytváří skleníkový efekt.
Venkovní stínicí prvky, zejména pak žaluzie s naklápěcími lamelami, dokážou odrazit či pohltit velké množství této energie ještě v exteriéru. Při venkovních teplotách kolem 20 °C a jasné obloze, se tak správně navržené vnější stínění stává nejlevnější a nejúčinnější formou pasivního chlazení, která zásadně ovlivňuje energetickou bilanci celého objektu.
Inteligentní automatizace jako nástroj pro precizní tepelný management
Hlavním úskalím manuálně ovládaných systémů je však lidský faktor. Statické nastavení stínění neodpovídá dynamice pohybu slunce po obloze ani proměnlivosti počasí. Zde nastupuje do role inteligentní automatizace, kterou v segmentu chytrého bydlení reprezentuje ekosystém Somfy TaHoma®. Automatizované systémy pracují s predikcí a okamžitou reakcí na vnější podněty, čímž eliminují riziko, že uživatel zapomene stínění aktivovat například před odchodem do práce.
V tomto režimu dokáže systém díky bezdrátovým čidlům Sunis WireFree io přesně vyhodnotit prahové hodnoty osvětlenosti a automaticky upravit náklon lamel. Cílem není úplná hermetizace interiéru, ale nalezení rovnováhy mezi odstíněním přímé tepelné složky a zachováním dostatečného množství difúzního denního světla pro dostatečný komfort obyvatel. Somfy přináší výhodu v podobě snadné integrace a vysoké spolehlivosti díky protokolu io-homecontrol®.
Obousměrná komunikace umožňuje systému v reálném čase ověřit polohu každé žaluzie, což je klíčové pro precizní řízení tepla. Pokud je dům vybaven interiérovými senzory teploty, automatizace dokáže chytře pracovat i se zbytkovým teplem. V chladnějších jarních ránech systém ponechá žaluzie vytažené, aby podpořil vytápění solárními zisky, a teprve při dosažení komfortní teploty či kritické intenzity záření aktivuje stínění.
Tento proaktivní přístup výrazně snižuje provozní dobu klimatizací, které pak v letních měsících pracují s mnohem nižším zatížením a vyšší efektivitou. V konečném důsledku je dynamické stínění investicí s velmi rychlou návratností skrze úspory za elektřinu spotřebovanou na chlazení a může snížit náklady na klimatizaci až o 70 % a snížit teplotu v interiéru o 4–7 °C. Příkon pohonu žaluzie pracujícího několik sekund je v porovnání s příkonem kompresoru klimatizace běžícího hodiny zanedbatelný.
Implementace inteligentního řízení Somfy do projektů tak nepředstavuje pouze zvýšení uživatelského komfortu, ale především zodpovědný přístup k energetickému managementu budovy. V éře rostoucích cen energií a důrazu na udržitelnost je právě automatizované stínění tím prvkem, který dělá z pasivního chlazení funkční a spolehlivou realitu pro každou moderní budovu.