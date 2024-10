Stavba / Okna a dveře / PODCAST: Mýty a fakta při používání recyklátu v profilech plastových oken

PODCAST: Mýty a fakta při používání recyklátu v profilech plastových oken

Ovlivňuje použití recyklátu při výrobě oken vlastnosti plastového okna? A proč se vlastně recyklát používá? Na tyto a další otázky související s využitím materiálu ze starých oken odpovídali Jan Bedřich, výkonný ředitel České komory lehkých obvodových plášťů, a Radek Pergler, předseda plastové sekce ČKLOP.

Podle slov Jana Bedřicha jde v souvislosti s využitím recyklátu zejména o ochranu životního prostředí, a to zejména omezením skládkování, omezením spalování a úsporou surovinových zdrojů. „Plastová okna recyklujeme proto, že to je správné ve vztahu k ochraně životního prostředí, je to v souladu s trendem Evropské unie, která se snaží o snižování dopadu na životní prostředí, a hlavně proto, že dneska už technologie postoupily tak daleko, že to lze… Ušetří se obrovské množství nejen prvotního materiálu, ale i obrovské množství energie a logicky se sníží i produkce CO 2 . Ta čísla jsou obrovská,“ říká Jan Bedřich.

Povinnost recyklace vznikla letos na základě směrnice EU, která je platná od 1. 7. 2024. „Samozřejmě tím pádem zavazuje i českou legislativu k implementaci této směrnice, a ta vlastně říká, že se má využívat recyklace plastových oken k výrobě nových oken právě z důvodu dopadu na životní prostředí,“ vysvětluje Jan Bedřich.

Mezi důvody averze vůči recyklátu patří představa použití jakéhokoliv plastového odpadu a také používání olova jako stabilizátoru při výrobě plastových profilů v minulosti. „Ano, je to nebezpečný materiál, ale upozorňuji, že jen v případě, když se spaluje… Jedná se o to, že teď se recyklovaný materiál drtí mechanicky. V žádném případě nedochází k uvolňování vázaného olova nebo jiného nežádoucího stabilizátoru,“ říká Radek Pergler.

Recyklát pro výrobu plastových profilů oken využívají dnes již všichni výrobci, kterých je podle slov Jana Bedřicha asi 15. „Ta míra obsahu recyklátu je dnes dohodnutá na nejmenší možné úrovni 25 %, nicméně všichni výrobci uvádějí daleko vyšší podíl recyklátu. …Ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí definujeme minimální hodnotu 25 %, která se ale bude určitě v příštích letech pouze zvyšovat tak, aby dopad na životní prostředí měl stále snižující se úroveň,“ vysvětluje Jan Bedřich. „V případě plastových oken bude povinnost stará plastová okna odvézt do sběrných dvorů, které jsou k tomu určeny. Sběrné dvory vydají doklad o převzetí příslušného počtu oken a tyto doklady budou podmínkou pro čerpání finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí na podporu výměny oken, tedy že došlo k navrácení starých plastových oken zpět do cirkulární ekonomiky.“

Další podrobnosti o množství, využívání, zpracování a vlastnostech recyklátu pro výrobu plastových oken zazní v podcastu v úvodu článku.