Bytová družstva se chystají na implementaci směrnice o energetické účinnosti

Na konci roku 2018 schválil Evropský parlament novelu směrnice o energetické účinnosti (č. 2018/2002). Do roku 2030 by se tak měla energetická účinnost v EU zvýšit o 32,5 % oproti předpokládaným scénářům s výhledem dalšího zvyšování energetické účinnosti v budoucnu. K implementaci směrnice do právních řádů členských států muselo dojít z části do 25. června 2020 a z části do 25. října 2020.