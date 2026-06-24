Velké prosklené plochy bez kompromisů: Nový posuvný systém Legend Slide Plus
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Velké prosklené plochy bez kompromisů: Nový posuvný systém Legend Slide Plus
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Velkoformátové prosklené plochy patří k hlavním trendům současné výstavby. Rostou však i nároky na komfort ovládání, energetickou účinnost a efektivitu montáže. Na tyto požadavky reaguje nový systém posuvných dveří Legend Slide Plus od společnosti Deceuninck, který kombinuje výhody zdvižně posuvných systémů (HST) a odsuvně posuvných konstrukcí (PSK).
Po otočení kliky se křídlo posuvných dveří Legend Slide Plus odsune od dorazového těsnění rámu a následně se plynule a tiše pohybuje po pojezdové dráze. Speciální pojezdové vozíky zajišťují stabilní a lehký chod i u velkých prvků. Systém umožňuje výrobu prvků o šířce až 5 400 mm a výšce až 2 500 mm s nosností křídel do 200 kg.
„Legend Slide Plus jde vstříc požadavkům trhu, kde rozhoduje nejen velikost zasklení, ale také rychlá a snadná výroba i montáž. Zaměřili jsme se na kombinaci vysokých užitných parametrů, pevné konstrukce a větší technologické flexibility pro výrobce oken a dveří,“ říká Pavel Stoklasa, obchodní ředitel společnosti Deceuninck.
Rychlejší montáž a větší flexibilita
Systém byl navržen s důrazem na jednodušší výrobu i instalaci. Křídlo lze osadit bez demontáže horní vodicí lišty, což urychluje montáž. Praktickou výhodou je také možnost mechanického spojení rámu bez svařování, takže sestavení konstrukce může proběhnout až na stavbě.
Ve srovnání s předchozí generací Legend Slide verze Plus navíc umožňuje použití standardního i speciálního celoobvodového kování, což usnadňuje začlenění systému do stávajících výrobních procesů.
Parametry pro energeticky úsporné budovy
Díky dorazovému těsnění po celém obvodu dosahuje systém vysoké těsnosti a velmi dobrých izolačních vlastností. Hodnota prostupu tepla Ud až 0,73 W/m²K a možnost použití izolačních skel o tloušťce až 54 mm předurčují systém pro energeticky úsporné stavby.
Legend Slide Plus disponuje odolností proti zatížení větrem třídy C3 a vodotěsností třídy 8A, a je tak vhodný také pro objekty vystavené vyšší zátěži, například vyšší bytové domy s velkými prosklenými plochami.
Kompaktní řešení pro moderní architekturu
Ve srovnání s klasickými HST systémy nabízí Legend Slide Plus menší stavební hloubku 149 mm. Úzká, 9mm naléhávka profilu zároveň podporuje minimalistický vzhled a maximalizuje podíl zasklení, který je pro současnou architekturu charakteristický.