Objevte fixní okna: maximum světla, minimum starostí
Zajímavým a užitečným architektonickým prvkem moderních staveb jsou fixní průhledová okna. Díky nim je i v atypických prostorách nejen dostatek světla a výhledů na okolní krajinu, ale společnost Hörmann je nabízí i s mnoha bezpečnostními a úpornými prvky.
Průhledová fixní okna, jak už jejich název napovídá, není možné otevřít ani sklopit, protože nemají kování, kliky nebo panty, jsou složena jen z rámu a zasklení. Primárně jsou proto určena především k propojení interiérů, které není nutné větrat: třeba mezi kancelářemi a výrobními provozy či sklady. Jejich variabilita je ale široká, používají se nejen jednotlivé, ale také jako několikanásobné jednotky, takže s nimi lze bez problémů vizuálně oddělit celé trakty budov, například administrativní úseky od technických.
Většinou se využívají především v průmyslových, výrobních a logistických objektech, ale moderní architektura pro ně našla uplatnění i v rodinných a bytových domech, kde menší typy fixních oken tvoří součást složených prosklených stěn nebo balkonových dveří nebo jsou doplňkem otvíratelných oken.
Variabilita i vysoká bezpečnost jdou ruku v ruce
U průhledových fixních oken společnosti Hörmann je důležitým prvkem variabilita, tak aby šla co nejlépe přizpůsobit charakteru stavby a individuálním potřebám uživatelů. K tomu slouží nejrůznější zasklívací a oddělovací lišty či výklenky pro nosníky, které doplňují žaluzie a rolety regulující dopad světla i klimatické podmínky. Zároveň poskytují vysokou zvukovou a teplenou izolaci i ochranu proti záření.
Už svým charakterem jsou fixní průhledová okna vhodným bezpečnostním prvkem staveb, protože je nelze otevřít zvenčí. Tento základní bezpečnostní standard je v případě fixních oken nesoucích značku Hörmann ještě posílen protipožární ochranou tříd G30, F30, F60 a F90 a ochranou proti vloupání až do třídy RC4. Do prostor vyžadujících skutečně náročnou ochranu je zabezpečena i ochrana proti kulkám na úrovni FB4.
Více informací o celém sortimentu společnosti Hörmann získáte na www.hormann.cz nebo v podnikové vzorkovně ve Středoklukách u Prahy.
Rodinný podnik Hörmann je předním světovým výrobcem dveří a vrat. Od svého založení v roce 1935 společnost vyrobila a na celém světě prodala více než 15 milionů vrat. V České republice působí od roku 1997 a v roce 2023 dosáhla na tuzemském trhu obratu ve ...