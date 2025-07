Revitalizace levého břehu Ostravice se zdárně přehoupla do své druhé půli

Proměněný prostor pod novým City Campusem by nejen Ostravané mohli užívat ještě v letošním roce, stavba by měla být dokončena do listopadu. To znamená, že na nadcházející Infothermě si již revitalizaci budete moci prohlédnout a komunikaci užívat.