Nová ostravská čtvrť Žofinka – ve finále urbanisticko-architektonické soutěže jsou 3 týmy

Propojení historického centra Ostravy a Vítkovic, bydlení, základní škola, nový park. To by měla přinést nová ostravská čtvrť Žofinka. Návrhy 3 finalistů představí výstava na prostranství před obchodním centrem Forum Nová Karolina.

Veřejnost má možnost návrhy ohodnotit na webu soutěže, komentáře budou předány soutěžní porotě před jejím rozhodováním o vítězi.

Podobu nové čtvrti Žofinka o rozloze cca 20 ha, která bude ležet na levém břehu řeky Ostravice mezi Novou Karolinou a Dolní oblastí Vítkovic, určí urbanisticko-architektonická soutěž, která se v těchto dnech blíží do svého finále.

„Coby město Ostrava voláme po architektuře, která se prosadí ‚nejen‘ kvalitou samotného návrhu a následného zhotovení, ale také originalitou, jakousi obecnou vstřícností vůči svým uživatelům nebo celkovým a dlouhodobým obohacením podoby našeho města. Dobře nastavené architektonické soutěže tak pro nás z tohoto důvodu představují nezbytnost. Těší mě, že právě v případě Žofinky bylo z čeho vybírat, a jsem ráda, že návrhy finalistů míří z našeho pohledu žádoucím směrem. Teď už zbývá ‚jen‘ posoudit, který z nich vyhovuje našim záměrům a podmínkám nejlépe,“ shrnula náměstkyně ostravského primátora Lucie Baránková Vilamová, která je zároveň členkou soutěžní poroty.

Z celkem 29 přihlášených postoupily do finále soutěže tři týmy

Jejich návrhy si veřejnost může prohlédnout na webu soutěže www.zofinka.cz nebo na výstavě umístěné od 11. dubna ve veřejném prostoru u obchodního centra Forum Nová Karolina. Do 23. dubna se navíc veřejnost může k jednotlivým návrhům vyjádřit prostřednictvím online formuláře na webu soutěže.

„Našim cílem jako organizátora soutěže je v co největší míře zapojit do hledání toho nejvhodnějšího návrhu také ostravskou veřejnost. Před vyhlášením soutěže v červnu loňského roku se místní obyvatelé mohli podělit o své hodnocení současného stavu území a navrhnout, co by nová čtvrť mohla nabídnout. Tyto podněty se staly součástí zadání soutěže. Nyní budou komentáře veřejnosti k soutěžním návrhům předány porotě jako jeden z podkladů pro její rozhodování o vítězi,“ vysvětlila Karolína Koupalová z plánovací kanceláře ONplan, která byla pověřena organizací soutěže. „Žofinka bude nejen nová rezidenční čtvrť, ale důležitý prvek skládanky, který dotvoří širší centrum Ostravy. Soutěžní týmy proto musely věnovat velkou péči návaznostem na okolí a návrhu veřejných prostranství, které nová čtvrť nabídne širšímu okolí. I proto jsou pro nás, porotce soutěže, důležité komentáře ze strany veřejnosti, která bude místo využívat,“ vysvětlil Filip Tittl, předseda soutěžní poroty.

