Festival Open House Praha 2024 nabídl město otevřené a přístupné pro všechny

S rekordní návštěvností 103 598 unikátních vstupů do budov vytvořili návštěvníci letošního festivalu Open House Praha úžasnou atmosféru plnou nadšení pro architekturu a objevování pražských skvostů. Jubilejní desátý ročník festivalu probíhal od 13. do 19. května 2024. Která místa patřila k největším lákadlům?

Akce vyvrcholila během uplynulého víkendu, kdy bylo otevřeno 115 budov ve třinácti městských částech. Mnohé z nich jsou jinak veřejnosti běžně nepřístupné a festival architektury a otevřeného města představuje unikátní příležitost do nich nahlédnout. To platí například o budovách ministerstev průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy či kultury, stejně jako o vile na Libušince či Národním archivu na Chodově.

O všechny tyto stavby byl rovněž zájem, stejně jako o návštěvu Hrzánského či Lichtenštejnského paláce, a další zajímavá a přitom méně známá místa, mezi nimiž hodně zaujaly staré loděnice v Podolí, Vinohradská sokolovna, nebo funkcionalistické garáže Pod Slovany. Také návštěvu industriálních prostorů továrního komplexu Koh-i-noor ve Vršovicích si nenechali lidé ujít. Otevřena byla také neorenesanční Hlávkova kolej ČVUT s nádhernými sgrafity navržená Josefem Fantou. Unikátem bylo zpřístupnění kaple Božího hrobu na Zderaze od Jana Blažeje Santiniho-Aichela, která svým vzhledem vychází z podoby kaple stojící uvnitř Chrámu Božího hrobu Ježíše Krista v Jeruzalémě.



Fantova budova, Hlavní nádraží. Foto: Eva Mořická Fantova budova, Hlavní nádraží. Foto: Eva Mořická

Hlavův ústav. Foto: Hanka Krejbichová Hlavův ústav. Foto: Hanka Krejbichová



„Svátek architektury a dobrovolnictví jsem si letos opravdu moc užila. Sama jsem během soboty a neděle zavítala do několika budov a moc mě těší, když vidím, že návštěvníky*ice v otevřených budovách vítají i ministři nebo starostky, a že se prohlídek ujímají i sami architekti*ky nebo majitelé*ky budov. Představují je v kulturních, historických i architektonických souvislostech, což přispívá k propojení s místní komunitou,“ hodnotí právě skončený ročník festivalu jeho zakladatelka a kreativní ředitelka Andrea Šenkyříková.

Patronkou festivalu je architektka Eva Jiřičná, která se zúčastnila i zahajovací recepce.



Masarykova kolej ČVUT. Foto: Eva Mořická Masarykova kolej ČVUT. Foto: Eva Mořická

50 let Pražského metra, přednáška o historii technice. Foto: Tomáš Sysel 50 let Pražského metra, přednáška o historii technice. Foto: Tomáš Sysel



Město otevřené pro všechny

Hlavním tématem letošního ročníku festivalu Open House Praha byla myšlenka města otevřeného a přístupného pro všechny, která se prolínala celým programem. Kromě speciálních prohlídek pro děti tak na některých budovách probíhaly i další inkluzivní akce. Bezbariérové tematické akce byly realizovány v rámci projektu Open House Europe s podporou Evropské unie.

„Máme radost, že jsme zaznamenali velký zájem o specifické prohlídky pro osoby se sluchovým nebo zrakovým handicapem, které skutečně zprostředkovávají architekturu všem. Potěšil mě i velký úspěch, který měla městská hra Open Senses,“ komentovala právě skončený festival jeho ředitelka Klára Veselá.

Interaktivní městskou hru Open Senses připravili studenti*ky Ars managementu Vysoké školy ekonomické a rovněž pracovala s myšlenkou co nejvíce přístupného města. Hráči si na pěti stanovištích v centru metropole vyzkoušeli, jaké je to je pohybovat se Prahou, když člověk třeba dobře nevidí nebo je na vozíku. Díky splněným úkolům mohli vyluštit tajenku a na konci získat odměnu. „Překvapilo nás, že se hry zúčastnily všechny generace, jak rodiče s dětmi, tak starší lidé a jsme nadšeni z pozitivní zpětné vazby,“ říká Radka Řehulková, studentka 3. ročníku Arts managementu VŠE, jedna z koordinátorek projektu.



Debata o přístupnosti. Foto: Andrea Šenkyřiková Debata o přístupnosti. Foto: Andrea Šenkyřiková

Od Transgasu po Hlavní nádraží. Foto: Eva Mořická Od Transgasu po Hlavní nádraží. Foto: Eva Mořická



Přednášky ve Veletržním paláci i na ostrově Štvanice

Doprovodný program v týdnu zahrnoval téměř tři desítky akcí, jeho součástí byl například workshop zaměřený na fyzickou přístupnost budov a velká debata odborníků nazvaná Otevřeně o Praze: město přístupné všem, tlumočená do českého znakového jazyka, jejímž mediálním partnerem byl stavební portál ESTAV.cz.

Festival už tradičně připomněl několik významných architektů, jejichž výročí narození připadala na letošek. Mezi nimi nechyběli Josef Fuchs (*130 let) a Oldřich Tyl (*140 let), spoluautoři Veletržního paláce. Tam se hned první festivalový den uskutečnila přednáška lektora Matěje Sladkého věnovaná proměnám budovy během let i v souvislosti s ničivým požárem před padesáti lety. O Fuchsově a Tylově tvorbě hovořil také před plným publikem architekt Zdeněk Lukeš v autentických prostorách bývalé restaurace zimního stadionu Štvanice, dnešním klubu Fuchs2.

Velký zájem vzbudila středeční přednáška připomínající letošní výročí 50 let od zahájení provozu pražského metra Jana Ungrmana, vedoucího odboru Technická koordinace Metro Dopravního podniku hl. města Prahy, která se uskutečnila přímo v sále Ministerstva dopravy ČR. Dopravní urbanista Tomáš Cach vzal zájemce na cykloprojížďku Koukej kolem sebe ze Stromovky přes Bubny až na ostrov Štvanice, hlavním tématem byly proměny této části Prahy i bezpečný pohyb městem na kole.

Lákala také páteční vernisáž výstavy v nuselské Umělecké zahradě ke sto letům od jejího založení a výstava umělců z Hurá kolektivu v reprezentačním patře bývalé viniční usedlosti Koulka na Smíchově, do které bylo možné nahlédnout i během víkendu.



Slavnostní recepce, Kongresové centrum Praha. Foto: Dan Babůrek Slavnostní recepce, Kongresové centrum Praha. Foto: Dan Babůrek

Pražský hrad, Nová oranžerie. Foto: Eva Mořická Pražský hrad, Nová oranžerie. Foto: Eva Mořická



Přes 600 dobrovolnic a dobrovolníků

Festival otevírající lidem běžně nepřístupné budovy chystá organizační tým v průběhu celého roku. Nemohl by však proběhnout bez zapojení stovek dobrovolníků*ic, kteří během festivalového víkendu provázeli budovami, fotografovali nebo byli po ruce návštěvnicím*kům ve festivalovém centru v Kampusu Hybernská, kde byl ke koupi mimo jiné Festivalový průvodce a další merch, fungovala tu také stavitelská herna pro děti od CzechRepubrick.

„Dobrovolníci jsou úplně skvělí. Moc mě těší vidět, když lidé různého věku i různých profesí ve svém volném čase dávají festivalu svoji energii, která z nich doslova sálá. V budovách, v nichž jsem byla, jsem se setkávala s usměvavými dobrovolnicemi a dobrovolníky, kteří jsou schopni neuvěřitelného nasazení. Bez 650 letošních dobrovolníků by vůbec nebylo možné tolik míst otevřít,“ chválí dobrovolníky ředitelka festivalu Open House Praha Klára Veselá.

Ambasadorkou dobrovolnického programu byla moderátorka, modelka, bývalá mluvčí ministra pro lidská práva a národnostní menšiny a dobrovolnice Lejla Abbasová.



Státní reformní realné gymnázium. Foto: Eva Mořická Státní reformní realné gymnázium. Foto: Eva Mořická

Strahovský klášter. Eva Mořická Strahovský klášter. Eva Mořická



Nově i s aplikací

Návštěvníci*ice festivalu měli na výběr historické paláce, památky, novostavby, technické i sakrální stavby. Do všech se mohli podívat zdarma, bez předchozí registrace. Díky akci mohli lidé vidět i to, jak se hlavní město proměňuje – takovou příležitostí byl třeba nedávno dokončený areál Fakulty sociálních věd UK v Jinonicích, nová obytná čtvrť Nová Waltrovka nebo PORT 7 na břehu Vltavy u holešovické náplavky.

Letošní novinkou byla aplikace Open House Praha, která nabízela nejen všechny praktické informace týkající se otevírací doby a prohlídky, ale rovněž průběžně aktualizované údaje o čekací době v budovách, délce prohlídek a chat. Součástí týdenního festivalu architektury byly už od pondělí 13. května v rámci doprovodného programu přednášky, komentované procházky, speciální prohlídky, výstavy či umělecká představení.

Open House Praha neznamená jen květnový festival, pořádající nezisková organizace nabízí prohlídky zajímavých budov či procházky pro Praze během celého roku.