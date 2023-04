Festival Open House Praha 2023 zdarma otevře více než 100 architektonických skvostů

Open House Praha letos proběhne v termínu od 15. do 21. května 2023. V týdnu od 15. května bude připraven i doprovodný program, jehož součástí jsou tradičně komentované procházky, přednášky a diskuze.

Festival otevřených budov Open House Praha letos proběhne v termínu od 15. do 21. května 2023. Devátý ročník svátku městské architektury o víkendu zdarma zpřístupní veřejnosti více než 100 budov a prostorů na celém území hlavního města. V týdnu od 15. května bude připraven i doprovodný program, jehož součástí jsou tradičně komentované procházky, přednášky a diskuze. Seznam všech objektů je již zveřejněn na www.openhousepraha.cz/festival-2023.

„V letošním roce s námi mohou lidé zcela zdarma navštívit o víkendu 109 běžně nepřístupných budov a areálů. Jsou to místa, která pravidelně míjíme, aniž bychom měli šanci zjistit, co se skrývá za jejich fasádami a ploty. Nejen, že mezi nimi najdeme skvosty pražské architektury a designu, ale lidé se také na komentovaných prohlídkách dozví fascinující příběhy, které často stojí za jejich realizacemi, ať už se jedná o historické budovy, rekonstrukce, či moderní projekty. Díky nim a pestrosti architektury, kterou Praha nabízí, se můžeme na chvíli zastavit, zamyslet a užasnout,“ říká ředitelka festivalu Klára Veselá.

Festival Open House Praha je určen pro širokou veřejnost, jeho mottem je Architektura pro všechny. Vstupy do budov o víkendu jsou zdarma a organizátoři se zaměřují na co největší bezbariérovost programu pro různé skupiny obyvatel. Víkendový program nabízí speciální prohlídky pro děti, dále pak osoby se sluchovým či zrakovým postižením a nezapomíná ani na cizince dlouhodobě žijící v Praze.

Do festivalu se zapojují kromě majitelů, zaměstnanců a správců budov i stovky dobrovolníků. „Naši dobrovolníci tvoří nadšenou komunitu lidí všech generací a pomáhají nám nejen se samotnou přípravou akce, ale zejména s její realizací. Provádějí a koordinují provoz v otevřených budovách, fotografují nebo podávají návštěvníkům informace. Abychom mohli otevřít všechny prostory, potřebujeme letos více než 500 dobrovolníků, proto náš nábor probíhá do poslední chvíle,“ říká koordinátorka dobrovolníků Renáta Hajnová. Do dobrovolnického programu je možné se hlásit na www.openhousepraha.cz/dobrovolnici.

Trio výročí Prager – Machoninová – Barvitius

Organizátoři připomenou architekta Karla Pragera, jednoho z nejvýznamnějších českých architektů 2. poloviny 20. století, od jehož narození v létě uplyne 100 let. V programu jsou zastoupeny jeho realizace z různých období. Návštěvníci se budou moci poprvé podívat do bývalé pobočky Komerční banky na Smíchově, vysokoškolského areálu z 90. let v Jinonicích nebo zákulisí Nové scény ND, která letos slaví 40 let od otevření. „Opět nabídneme k návštěvě technickou stavbu centrální kotelny Všeobecné fakultní nemocnice nebo areál Pragerových kostek v Emauzích, kde se v rámci doprovodného programu uskuteční debata o tom, jak přistupovat k rekonstrukcím staveb vzniklých ve 2. polovině 20. století, včetně vzpomínky na Karla Pragera,“ upřesňuje kreativní ředitelka Andrea Šenkyříková.

Výraznou architektkou tohoto období je také Věra Machoninová, která letos v září oslaví významné jubileum. Její tvorba ve stylu brutalismu je zastoupena v programu administrativní budovou Teplotechny a obchodním centrem DBK (dříve Dům bytové kultury), které je považováno za jedno z vrcholných děl poválečné architektury u nás.

Třetím architektem, jemuž je letošní program věnován, je Antonín Viktor Barvitius, který se narodil před 200 lety. Při této příležitosti budou zpřístupněny Gröbeho vila v Havlíčkových sadech, Lannova vila v Bubenči a kostel sv. Václava na Smíchově. „Působivá bazilika patří k nejvýznamnějším příkladům české novorenesanční architektury u nás. Dominantou interiéru je Barvitiův hlavní oltář z několika druhů kararského mramoru nebo netradiční dřevěný zlacený kazetový strop,“ láká Klára Veselá. Doprovodný program se bude věnovat i architektově funerální tvorbě.

Další novinky v programu

Jednou z 27 novinek programu je bývalý hotel Intercontinental, který v současné době prochází finální fází rozsáhlé rekonstrukce a již brzy bude jeho provoz obnoven pod názvem Fairmont Golden Hotel Prague. Renovace proslulé brutalistické stavby probíhá pod vedením architektů ze studia TaK Architects, autorů oceňované rekonstrukce Bubenské 1. Jelikož v budově stále probíhají stavební práce, vstup do tohoto objektu bude možný pouze po předchozí registraci.

Letos poprvé se také pro veřejnost po rozsáhlé rekonstrukci otevře administrativní a odbavovací budova mezinárodního Letiště Václava Havla, Terminál 4, nejstarší část pražského letiště určená pro vládní delegace. Funkcionalistická budova z návrhu architekta Adolfa Benše získala ihned po svém dokončení v roce 1937 zlatou medaili na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži. Lidé se podívají do prezidentského či vládního salonku a vstoupí do míst, která na našem území přivítala amerického prezidenta Baracka Obamu nebo papeže Jana Pavla II.

Z vládních budov bude poprvé v rámci festivalu zpřístupněna i monumentální budova Ministerstva dopravy ČR na nábřeží Ludvíka Svobody, bývalé sídlo Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Návštěvníci nahlédnou nejen do reprezentativních a zasedacích místností nebo kanceláře ministra dopravy, ale také do prostoru bývalých bytů nejvyšších představitelů KSČ a do podzemního krytu. Festival otevře také brány Nostického paláce, pozdně barokního sídla Ministerstva kultury ČR, kde bude k vidění pracovna ministra, galerie, kulečníkový sál nebo kaple.

Zajímavou kapitolu v programu představují letos úspěšné konverze industriálních objektů. V areálu Branického pivovaru se podařilo přetvořit jednu z budov na Dům tanečního umění, v bývalé továrně Bratři Vinopalové na výrobu leteckých palubních přístrojů v Modřanech budou luxusní lofty Vanguard Prague pro bydlení, v tovární hale Breitfeld-Daněk v Karlíně lidé zažijí čilý novinářský ruch mediálního domu Economia, v sousedním objektu Machine House je k nahlédnutí architektonický ateliér studia QARTA Architektura a v trafostanici Smíchov výstavní síň 400 ASA Gallery. Nový rezidenční projekt se připravuje v průmyslovém areálu KOH-I-NOOR ve Vršovících, ve kterém ještě donedávna sídlila výroba věhlasných stiskacích knoflíků. Prázdná továrna bude lákat zejména milovníky urbexu.

Koho zajímají novostavby, měl by se vypravit do Vysočan, kde letos vyrostlo ústředí společnosti Blum a svým pojetím odkazuje k industriální historii místa. Vzdušnou čarou na druhém konci Prahy se lidé podívají do cenami ověnčeného Centra Bořislavka ve Vokovicích, kde se moderní architektura potkává s uměním. Na Ruzyni, nedaleko zmiňovaného Terminálu 4, mají možnost se lidé dozvědět více o budově neobvyklého „padajícího“ tvaru, kde se nachází showroom elektrokol. Na břehu Vltavy v Holešovicích roste rozsáhlý multifunkční areál Port7, který má ambice stát se pulzujícím srdcem této čtvrti. O kousek dále pak mohou lidé sledovat, jak se někdejší libeňský brownfield u slepého ramene Vltavy postupně proměňuje v moderní administrativní čtvrť. Zde bude možné prozkoumat nedávno dokončenou budovu DOCK IN FIVE, která byla postavena s ohledem na mezinárodní standardy environmentální udržitelnosti.

V programu festivalu si každý přijde na své. Ti, kdo se nebojí výšek, mohou vystoupat na několik vodárenských věží nebo střechy a terasy výškových budov, například do 27. patra budovy bývalého Motokovu na Pankráci (dnes City Empiria). Otevře se také celá řada škol a vzdělávacích institucí, historické paláce, designové kanceláře, hotely, a dokonce i krematorium. Mezi letošní zajímavosti patří Keramický salonek od Jana Kotěry nacházející se v sanatoriu Všeobecné fakultní nemocnice nebo historické loděnice v Podolském přístavu – loděnice Českého Yacht Klubu, jednoho z nejstarších jachetních klubů ve střední Evropě, který letos slaví 130 let od založení a plovoucí loděnice TJ Tatran Praha.

Většina budov (a prostorů) je otevřena po oba víkendové dny od 10 do 18 hodin, existují ale výjimky. Konkrétní časy zpřístupnění a další informace (např. o bezbariérovosti) najdou lidé na www.openhousepraha.cz/festival-2023. Vstup do budov je zdarma. Bývalý hotel Intercontinental je stále v režimu stavby, a proto je nutné se na prohlídku objektu předem registrovat. Registrace budou spuštěny na začátku května. Vstup do všech ostatních budov je bez registrace.

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají ve více než 50 městech po celém světě. Díky zapojení stovek dobrovolníků, kteří pomáhají s otevíráním budov, je Open House Praha nejen kulturním svátkem města, ale také jedinečnou akcí s komunitním a sociálním přesahem.

O Open House Praha Open House Praha, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která v rámci jednoho (zpravidla) květnového víkendu pořádá stejnojmenný festival s týdenním doprovodným programem. Koncept festivalu vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thornton, která za svůj počin získala Řád britského impéria. Světový festival, na jehož pořádání získala organizace mezinárodní licenci, se v Česku konal poprvé v roce 2015 a od té doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Praze. Patronkou pražského festivalu je Eva Jiřičná, architektka českého původu žijící v Londýně, která stála u počátků Open House London, 20 let byla jeho součástí a to jako členka správní rady, ale také jako dobrovolnice v budovách a tvoří pomyslný most mezi Prahou a zakladatelským městem. Open House Praha je hrdou součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide sdružující více než 50 měst na 6 kontinentech světa, v nichž festivaly Open House probíhají. Vedle pořádání festivalu se organizace věnuje také nejrůznějším celoročním aktivitám (pro dobrovolníky, partnery, klub, veřejnost), včetně vzdělávacích programů pro děti, mladé dospělé či lidi s hendikepem.

Festival se koná pod záštitou ministra kultury Martina Baxy; primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody; náměstka primátora hl. m. Prahy a radního pro oblast územního a strategického rozvoje Petra Hlaváčka; radního pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adama Zábranského; radního pro oblast infrastruktury Michala Hrozy; generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové; starostky MČ Praha 1 Terezie Radoměřské; starostky MČ Praha 2 Alexandry Udženiji; starosty MČ Praha 3 Michala Vronského; starosty MČ Praha 4 Ondřeje Kubína; starosty MČ Praha 5 Jaroslava Pašmika; starosty MČ Praha 6 Jakuba Stárka; starosty MČ Praha 7 Jana Čižinského; starosty MČ Prahy 8 Ondřeje Grose; starosty MČ Praha 9 Tomáše Portlíka; starosty MČ Praha 10 Martina Valoviče; starosty MČ Praha 12 Vojtěcha Kose a starosty MČ Praha-Ďáblice Martina Tumpacha.

Open House Praha je součástí celosvětové sítě Open House Worldwide.

Seznam festivalových budov (dle typologie)

Administrativa

Blum – sídlo společnosti

Bořislavka Centrum

Brumlovka – Budova B

Brumlovka – budova Delta

Brumlovka – Filadelfie

Budova Elektrických podniků Praha – Bubenská 1

Budova Komerční banky na Smíchově

Budova Motokovu – City Empiria

Budova Teplotechny Praha

DOCK IN FIVE

Meteor Centre Office Park (budova C) – kanceláře společnosti Pricefx

NN IT Hub

Obecní dům Ďáblice

PORT7

Quadrio

Radnice městské části Praha 12

Všeobecný penzijní ústav – dům Radost

Bydlení v proměnách času

Grabova vila

Kramářova vila

Laichterův dům

Trmalova vila

Vila Lanna

Dopravní stavby

Letiště Václava Havla Praha – Terminál 4

Masarykovo nádraží

Nádraží prezidenta Wilsona – Praha hlavní nádraží

Funerální architektura

Evangelický hřbitov ve Strašnicích

Krematorium Strašnice

Olšanský hřbitov

Historické paláce a památky

Černínský palác – sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR

Desfourský palác

Dům České zemské hasičské jednoty – Hasičský dům

Forum

Gröbeho vila

Klubový dům Autoklubu České republiky

Libeňský zámek

Ministerstvo dopravy ČR

Nostický palác – sídlo Ministerstva kultury ČR

Nuselská radnice

Palác Adria

Palác Ericsson

Palác Metro

Petschkův palác – sídlo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Rezidence primátora hlavního města Prahy

Usedlost Cibulka

Vila Marianne Gellertové-Petschkové – Muzeum literatury

Hotely a ubytování

EA Hotel Juliš

Hotel Gráf – I. P. Pavlova 5

Hotel Intercontinental – Fairmont Golden Prague Hotel

Hotel International Praha

The Fizz Prague

Obchod

Dům módy

Obchodní centrum DBK

Palác ARA

Ústřední pražská jatka – Holešovická tržnice

Showroom společnosti ekolo.cz

Sakrální stavby

Husův sbor Vinohrady

Husův sbor Vršovice

Kaple sv. Václava na Vinohradském hřbitově

Kostel sv. Anny – Pražská křižovatka

Kostel sv. Václava na Smíchově

Nová libeňská synagoga

Speciality

Nová Krenovka

Petzoldova restaurace – Pavilon Bohemia

Sport a péče o tělo

Historická loděnice Českého Yacht Klubu

Karlínská sokolovna

Městské lázně Žižkov – budoucí Dům tance

Plovoucí loděnice TJ Tatran Praha

Sokolovna T. J. Sokol Pražský

Velký strahovský stadion

Velodrom na Třebešíně

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Keramický salonek

Technické a industriální stavby

Areál Podkovářská

Branický pivovar – Dům tanečního umění

Libeňský plynojem

Machine House – sídlo Qarta architektura

Panský pivovar v Libni – Studio ALTA

Pragovka Art District

Trafostanice Smíchov – 400 ASA Gallery

Továrna Bratři Vinopalové – Vanguard Prague

Továrna Breitfeld-Daněk – Mediální dům Economia

Továrna KOH-I-NOOR

Velký mlýn (Löwitův)

Vodárenská věž Letná

Vršovická vodárna v Michli

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – Centrální kotelna

Umění a kultura

DISK, divadelní scéna DAMU

Divadlo Na Zábradlí

Komunitní centrum Vlna Ďáblice

Národní dům v Karlíně – sídlo Českého rozhlasu Rádia DAB Praha a Region

Nová scéna Národního divadla

Palác kultury – Kongresové centrum Praha

Palác Metro – Divadlo Image

Sochařský ateliér Jana Laudy – sídlo studia Olgoj Chorchoj

Umělecká zahrada

Veletržní palác – Národní galerie Praha

Vzdělávání a výzkum

Areál Jinonice – Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Budova České polytechniky – Fakulta strojní ČVUT v Praze

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK) ČVUT v Praze

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Fakultní ďáblická škola

Filosofický ústav, Sociologický ústav a Ústav dějin umění Akademie věd ČR

Hvězdárna Ďáblice

Klárův ústav slepců – sídlo České geologické služby

Národní technická knihovna

Nová budova ČVUT v Praze – Fakulta architektury

Sdružení projektových ateliérů – CAMP

Státní reformní reálné gymnázium – VOŠ pedagogická a sociální, SOŠ pedagogická a Gymnázium

Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) AV ČR – historická i nová budova