Uzávěrka soutěže pro studenty se blíží. Do 31. 1. mohou navrhnout podobu nové Vltavské filharmonie

Účastníci 14. ročníku studentské architektonické soutěže společnosti Central Group o inspirativní návrh podoby nové národní koncertní budovy mohou své návrhy posílat ještě do konce ledna. Studenti mohou za vítězné návrhy získat celkem až 175 tisíc Kč a stáž u renomovaného architekta Josefa Pleskota.

Soutěž na téma „Návrh národní koncertní budovy – Vltavská filharmonie“ a podtitulem „Jakou podobu by mohla mít nová architektonická dominanta Prahy?“ simuluje podmínky právě probíhající mezinárodní architektonické soutěže o návrh Vltavské filharmonie.

„Kvalitní architekturu podporujeme dlouhodobě a na svých projektech spolupracujeme s těmi nejlepšími architekty. Pro studenty českých vysokých škol zase pravidelně pořádáme architektonické soutěže na různá témata. Dávají jim cennou příležitost soutěžit nanečisto a vyzkoušet si prestižní práci na zakázku, kterou budou posuzovat špičkoví odborníci. Jsme rádi, že pomáháme vyrůst nové generaci skvělých českých architektů,“ říká výkonná ředitelka největšího českého rezidenčního stavitele Michaela Tomášková. „Letos umožňujeme nadaným mladým lidem vyzkoušet si navrhnout podobu jedné z klíčových kulturních staveb veřejného prostoru,“ dodává.

„Budova Vltavské filharmonie by měla být velmi vlídná a přátelská. Musí být mimořádnou kulturní stavbou, která zastřeší různá společenská setkávání a aktivity po dobu 24 hodin denně,“ říká architekt Josef Pleskot, který jako člen Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze a člen Sdružení pro architekturu a rozvoj vznik filharmonie podporuje řadu let a vítězovi soutěže nabídne stáž ve svém ateliéru.

Budova by měla proměnit celý prostor Vltavské vymezený od jihu řekou Vltavou, od východu Negrelliho viaduktem, od západu budovou bývalých Dopravních podniků hl. m. Prahy a od severu stanicí metra Vltavská. „Očekáváme, že studenti ve svých návrzích přinesou škálu názorů, jak budovu Vltavské filharmonie zapojit do složitých poměrů místa,“ komentuje Pleskot. „V takto ohraničeném prostoru by se mělo uskutečnit spojení horních a dolních Holešovic, mělo by dojít k propojení s řekou a k prolnutí s celým pražským panoramatem a s jeho historickými dominantami,“ doplňuje.

Vltavská jako nová architektonická dominanta města

Propojením s Vltavou se naváže na tradici umisťování významných veřejných staveb podél řeky. Filharmonie by měla mít hlavní koncertní sál, několik dalších menších víceúčelových sálů, hlavní vstupní foyer, zázemí souborů a prostory pro doplňkové kulturně vzdělávací funkce. Celková hrubá podlažní plocha by neměla přesáhnout 50.000 m2.



Řešené území u stanice metra Vltavská, kde by měla stát Vltavská filharmonie. Zdroj: IPR Praha Řešené území u stanice metra Vltavská, kde by měla stát Vltavská filharmonie. Zdroj: IPR Praha

„Vítáme, že studenti mohou soutěžit v takovéto simulované soutěži. Je nutné ale zdůraznit, že podoba stavby Vltavské filharmonie vzejde z oficiální mezinárodní soutěže o návrh Vltavské filharmonie, která právě probíhá,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.

Vítězové si rozdělí 175 tisíc korun

Návrhy studentských urbanisticko-architektonických konceptů bude hodnotit odborná porota pod vedením historika architektury Zdeňka Lukeše. Hlavními kritérii soutěže jsou originalita návrhu včetně zasazení do složitého místa, komplexní architektonické řešení, výtvarná a grafická úroveň návrhu a srozumitelnost. Vítěz získá finanční odměnu 100 tisíc korun a také stáž v prestižním architektonickém ateliéru AP ATELIER Josefa Pleskota. Druhý nejlepší návrh bude oceněn částkou 50 tisíc korun a třetí místo 25 tisíci korunami.

Loni studenti pracovali na části pražského připravovaného projektu společnosti Central Group. Za úkol měli navrhnout vzhled pěti sekcí bytového domu na náměstí rezidenční čtvrti v místě současného areálu Westpoint v Praze 6. V této lokalitě Central Group plánuje vybudovat unikátní projekt s více než 2 tisíci byty a řadou obchodů, služeb, restaurací i kaváren. Vítěze čekala stáž u architekta Pavla Hniličky.

Soutěže se mohou účastnit studenti řádného denního studia (bakalářského nebo magisterského stupně) vysoké školy oboru architektura a příbuzných oborů, stavebních i výtvarných. Své práce mohou přihlašovat v souladu se soutěžními podmínkami až do 31. 1. 2022. Podrobnosti a soutěžní podmínky jsou zveřejněny na stránkách www.central-group.cz/architektonickasoutez. Vítěz studentské soutěže bude zveřejněn po vyhlášení výsledků mezinárodní architektonické soutěže o návrh Vltavské filharmonie (více na www.vltavskafilharmonie.cz).