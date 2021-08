Stavba / Architektura staveb / Výstavba v CHKO si žádá jediné – přizpůsobit se

Je územní plán transparentním nástrojem pro rozhodování o stavbách v CHKO? Přinášíme rozhovor s vedoucím Správy CHKO Křivoklátsko Petrem Hůlou.

Česká komora architektů (ČKA) upozorňuje v souvislosti s nadcházejícími sněmovními volbami na důležitost kvalitního prostředí pro život a význam udržitelného rozvoje. Přináší proto zásadní témata důležitá pro zodpovědnou správu státu s výzvou volebním uskupením zahrnout je do svých volebních programů a následně do programových dokumentů nové vlády ČR.

První oblastí je Politika architektury a stavební kultury jako základní koncepční materiál v péči o prostředí. Další pak nový Stavební zákon, jehož způsob přípravy i schválení bohužel nebyl optimální, a tak zatímco některé návrhy, jako zjednodušení a zpřehlednění způsobu projednávání stavebních záměrů, jsou přínosem, jiné, bohužel, zůstaly daleko za potřebami. Zákon o zadávání veřejných zakázek zakazuje u veřejných zakázek výběr pouze podle jednoho kritéria, a to nejnižší ceny; přesto i nadále přetrvává neblahá praxe, kdy výrazně převažujícím a u zakázek malého rozsahu jediným kritériem při výběru zhotovitele je stále nejnižší cena. Tento postup je neslučitelný se zodpovědnou péčí hospodáře a poškozuje ve výsledku spotřebitele, tedy jak veřejného zadavatele, tak nás všechny. Tématem doporučeným ČKA je rovněž zřízení Kanceláře plánování a rozvoje ČR zaštiťující zodpovědnou správu území a majetku státu po vzoru městských architektů. Jako velice důležité spatřuje ČKA stanovit témata pro předsednictví EU – a zahrnout do nich péči o člověkem vytvořené prostředí. Udržitelný rozvoj a zachování příjemného prostředí i budoucím generacím je pak naléhavým tématem současnosti. Podle ČKA je dále klíčové, aby státní správa pomáhala komunikaci mezi samosprávami a předávání zkušeností, s to za pomoci příkladů dobré praxe. V neposlední řadě ČKA vyzdvihuje nutnost smysluplného investování pro budoucnost (nejen) z dotačních programů. Dotační programy se nesmí orientovat na pouhou snahu utratit co nejvíce prostředků.

ČKA připravila dokument „Teze ČKA ke sněmovním volbám 2021,“ který zmíněná témata rozebírá podrobněji.

Zdroj: převzato s laskavým svolením redakce časopisu DŘEVO&stavby 4/2021.