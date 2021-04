Stavba / Architektura staveb / Soutěž Chytrá města 2021

Do letošního ročníku mohou dodavatelé přihlásit projekty, modely i vize. Pilíři hodnocení budou opět kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázané úspory, otevřenost dat a zapojení veřejnosti.

Do letošního V. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA se mohou zapojit kromě měst, obcí a regionů také dodavatelé chytrých řešení, ať již v podobě projektu, modelu nebo vize.

I v letošním ročníku bude opět vyhlášena Cena paní ministryně pro místní rozvoj ČR pro OSOBNOST SMART CITY 2021 a MODEL SMART CITY 2021.

„Soutěží CHYTRÁ MĚSTA prošlo za dobu jejího pořádání více než 500 projektů, a tedy jsme v návaznosti na tuto skutečnost připravili Smart City Hub, který bude tyto projekty sdružovat a umožní tak jednodušší a efektivnější sdílení dobré praxe prostřednictvím projektů a řešení, jež prochází již pátým rokem certifikační platformou soutěže CHYTRÁ MĚSTA,“ upozorňuje na letošní novinku v rámci soutěže CHYTRÁ MĚSTA Petr Tomáš, statutární ředitel Smart City Innovations Institut, z.ú.

Hodnotící kritéria V. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021

Členové Odborné poroty V. ročníku soutěže CHYTRÁ MĚSTA 2021 budou klást důraz především na soulad s principy a pilíři Smart Cities v souvislosti s Metodikou Konceptu inteligentních měst Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pilíři hodnocení budou opět kritéria proveditelnosti, udržitelnosti, prokázané úspory, otevřenosti dat a zapojení veřejnosti. Mezi jiným budou členové Odborné poroty posuzovat každé přihlášené řešení z pohledu organizačního, provozního, finančního a institucionálního.

Budou klást důraz také na to, zda přihlášené řešení bylo úspěšně realizováno a nevykazuje dlouhodobě odchylky od plánovaných parametrů, přispívá svou podstatou ke stabilitě místní ekonomiky, hlásí se k enviromentálním principům a podporuje využití řešení širokou veřejností či vykazuje dosažení konkrétní či očekávané úspory, ať již z pohledu energetického, ekonomického nebo optimalizace procesů či zda řešení je přístupné občanům a zda také podporuje sdílení a otevřenost dat a představuje inovaci v dané oblasti.

Přihlášky mohou začít podávat obce, města, kraje a dodavatelé od 7. 4. 2021, a to na internetové adrese www.soutezchytramesta.cz/přihláška.

O soutěži

Vyhlašovatelem celoročního projektu soutěž CHYTRÁ MĚSTA 2021 je nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z.ú. Také letošní již V. ročník soutěže probíhá stejně jako předcházející ročníky za významné podpory a pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které je gestorem zavádění konceptu Smart Cities do českých měst a regionů a také s podporou a záštitou Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Záštitu letošnímu ročníku poskytly také Národní centrum energetických úspor, z.s., Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz při Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a také Czech Smart City Cluster, z.s. Klíčovým partnerem letošního ročníku soutěže se opět stejně jako v předcházejících letech stala společnost ČEZ ESCO, a.s. a také společnost Axians redtoo s.r.o., dále mezi partnery letošního ročníku patří společnost DHI a.s., REGUTEC a.s. a iNexia, s.r.o., jakož i další odborné organizace a experti z oblasti Smart City.

Veškeré propozice a pravidla soutěže „CHYTRÁ MĚSTA 2021“ včetně přihlášky jsou uvedeny na internetové adrese www.soutezchytramesta.cz.