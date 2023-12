Stavba / Okna a dveře / Zasklení / 4 důvody praskání oken

4 důvody praskání oken

Rozbití či prasknutí skla je z bezpečnostních a funkčních důvodů vždy potřeba řešit, a to bez ohledu na to, co ho způsobilo. Za poškození oken však často mohou podobné příčiny, které je dobré znát. Některé z nich popisuje Ing. Michal Vrbka, obchodně technický zástupce, divize GLASSOLUTIONS, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.