Stavba / Okna a dveře / Střešní okna / VELUX dále snižuje uhlíkovou stopu: továrny pojedou na zelenou elektřinu, menší emise při použití hliníku

VELUX dále snižuje uhlíkovou stopu: továrny pojedou na zelenou elektřinu, menší emise při použití hliníku

Skupina VELUX pokračuje ve snižování uhlíkové stopy nejen ve vlastní výrobě, ale v celém dodavatelském řetězci. Nově se zavazuje k využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů ve všech evropských provozech, což sníží emise CO 2 skupiny o 40.000 tun ročně. VELUX se zaměří také na zmenšení uhlíkové stopy při zpracování i recyklaci hliníku používaného při výrobě oken, rolet a žaluzií.

„Neustále hledáme aktivní řešení, aby byla udržitelná nejen naše vlastní výroba, ale celý dodavatelský řetězec. Zavázali jsme se proto snižovat emise CO 2 nejen u našich výrobků, ale i u našich dodavatelů. Sami produkujeme jen 6 % emisí vzniklých při životním cyklu našich výrobků, 94 % tvoří emise od dodavatelů. Proto aby byla jakákoli změna smysluplná a skutečně udržitelná, musí docházet ke změnám v celém řetězci a ve všech zemích naší působnosti,“ říká Zdeněk Okáč, Sales and Marketing support manager pro VELUX Česká republika a Slovensko.

V průběhu nedávné konference COP27 v Egyptě proto společnost VELUX oznámila partnerství se společností BayWa r.e. na vybudování dvou solárních parků, které budou do roku 2024 napájet elektřinou evropské provozy VELUX. Po připojení k síti budou tyto dvě solární elektrárny vyrábět pro VELUX ročně 167 GWh energie z obnovitelných zdrojů. „To odpovídá spotřebě elektřiny zhruba 45 000 lidí a pokryje to celou spotřebu elektřiny skupiny VELUX v Evropě. Ročně tak klesne uhlíková stopa VELUX o 40 000 tun CO 2 ,“ vysvětlil Zdeněk Okáč.

VELUX se ještě více zaměří také na snížení emisí při používání hliníku při výrobě oken, rolet a žaluzií. Nové partnerství se společností Novelis, největším světovým recyklátorem hliníku, zajistí, že 70 % všeho použitého hliníku bude z recyklovaného materiálu. Tím dojde ke snížení uhlíkové stopy hliníku tak, že emise klesnou pod 4 kg uhlíku na kilogram dodaného hliníku. To je výrazně méně než polovina průměrné uhlíkové stopy vzniklé při zpracování hliníku v Evropě.

Dlouhodobější cíl je přitom ještě ambicióznější, cílem další nové spolupráce s výrobcem hliníku, společností Hydro, je dostat se až pod 2 kg uhlíku, současný evropský průměr je přitom 11,3 kilogramu. Ke splnění tohoto cíle pomůže především ekologická výroba využívající při produkci zelené zdroje energie i efektivní hydrolýzu při zpracování hliníku. Toto partnerství by tak již v letošním roce mělo vést ke snížení emisí dusíku o 15 až 20 tisíc tun.

Pro VELUX je boj s uhlíkovou stopou jedním z hlavních pilířů činnosti. Společnost se zavázala dosáhnout celoživotní uhlíkové neutrality do rou 2041. Navíc se hlásí i k odpovědnosti za svou činnost v minulosti, veškeré emise vyprodukované od založení v roce 1941 vykompenzuje investicemi do ochrany lesů a podpory jejich rozšiřování a biodiverzity. Uhlíkové neutrality chce dosáhnout do roku 2030, do stejného termínu chce dosáhnout i snížení uhlíkové stopy celého dodavatelského řetězce o 50 %.