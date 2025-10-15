Fixscreen XL: Nová dimenze ochrany proti slunci pro architekty a projektanty
Fixscreen XL: Nová dimenze ochrany proti slunci pro architekty a projektanty
S hrdostí vám představujeme novinku v portfoliu firmy Renson – Fixscreen XL. Tato inovativní screenová roleta otevírá nové možnosti v navrhování velkých prosklených ploch a fasád, aniž by bylo nutné dělat kompromisy ve funkčnosti nebo designu.
S maximální šířkou až 7 metrů a plochou 21 m2 je Fixscreen XL ideálním řešením pro projekty, kde tradiční systémy nestačí. Umožňuje zastínit rozsáhlé proskledné plochy, což zajišťuje jednotný a čistý vzhled fasády. Tento minimalistický design je přesně to, co moderní architektura vyžaduje.
Jednou z největších předností je výjimečná větruodolnost. Díky technologii Fixscreen je roleta integrována v bočních vodicích lištách, což jí zaručuje odolnost vůči větru až do rychlosti 100 km/h v zavřené poloze.
Kompaktní design a různé možnosti montáže poskytují maximální tvůrčí svobodu a umožňují dokonalé začlenění do jakéhokoli architektonického konceptu. Na Fixscreen technologii je poskytována sedmiletá záruka.
Fixscreen XL je více než jen stínění; je to prvek, který kombinuje vysokou technickou odolnost s estetickou čistotou a splňuje nejvyšší nároky na design i funkci.
Vytváříme zdravé prostředí.