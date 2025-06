Stavba / Okna a dveře / Stínicí systémy / Sluneční plachta SunCooler šetří náklady na klimatizaci

Sluneční plachta SunCooler šetří náklady na klimatizaci

Trápí vás vysoké náklady za klimatizaci? Nestíhá v létě vaše klimatizace a plánujete ji posílit? Nebo teprve o klimatizaci uvažujete? Ve všech uvedených případech přinášíme zajímavou alternativu a jednoduché řešení, jak je možné náklady na pořízení nebo existující klimatizaci snížit.

Mají prostory, ve kterých chcete snížit teplotu, prosklené plochy v podobě oken nebo světlíků? Tyto prosklené plochy bývají v letních měsících často zdrojem tepla, který významně snižuje účinek klimatizace. Jednoduchým řešením pro snížení účinků slunečního záření procházejícího skleněnými plochami je sluneční plachta SunCooler. Sluneční plachta SunCooler je vyrobená z patentovaného bílého, reflexního materiálu, který propouští až 80 % slunečního světla, ale odráží až 70 % tepla ze slunečního záření. Výsledným efektem je zachování dostatečného světla pro běžnou práci a provoz, ale podstatné snížení vnitřní teploty.

Jednoduchá instalace bez nutnosti stavebního povolení nebo zásahu do konstrukce budovy

Velkou výhodou sluneční plachty SunCooler je její jednoduchá instalace. I v případě oken a světlíků atypických rozměrů se plachta vyrábí přímo na míru konkrétní prosklené plochy. Pomocí elastických lan a úchytů se plachta přichytí na rám okna nebo světlíku. V případě, že by okno nebo světlík nemělo rám nebo plochy, na které je možné úchyty připnout, je možné alternativně použít nalepovací patky.

Samotná plachta je složená z 3 metry širokých pásů, které jsou navzájem spojené pomocí suchých zipů. Celou plachtu je možné kdykoliv jednoduše odinstalovat a případně zase vrátit zpět.



Životnost sluneční plachty

Časté dotazy zákazníků se týkají možnosti potisku a životnosti sluneční plachty. Potisk sluneční plachty bohužel nedoporučujeme. Potiskem plachty by došlo k snížení její světelné propustnosti a tepelné odrazivosti, tedy snížení klíčových vlastností, pro které je plachta unikátní. V případě životnosti plachty musíme rozdělit odpověď na dvě situace. V případě, že sluneční plachtu necháte na objektu celoročně, je životnost plachty cca 5 let. Pokud plachtu přes zimu odinstalujete a na teplé/letní měsíce vrátíte, pohybuje se životnost okolo 10 let. Na pravidelné odinstalování, vyčištění a následnou instalaci je možné si najmout pravidelnou službu, kterou nabízejí firmy zajišťující instalaci sluneční plachty.

Úspory šetrné k životnímu prostředí

Zajímá vás, jak vysokých úspor dosáhnete použitím sluneční plachty SunCooler? Uživatelé plachty obvykle udávají úspory ve výši 30 % nákladů na klimatizaci, samozřejmě v závislosti na orientaci budovy a místních klimatických podmínkách. Solární plachty SunCooler jsou vyrobené ze 100% recyklovatelných materiálů a jsou vyrobené tak, aby snižovaly celkovou spotřebu energie a podporovaly vaše cíle udržitelnosti. Materiál sluneční plachty SunCooler disponuje navíc certifikací B1 (dle normy EN 13501-1, která se zabývá klasifikací požárního chování stavebních materiálů a výrobků). Klasifikace „B1“ podle této normy znamená, že materiál je „těžce hořlavý“ a nebude významně přispívat k šíření požáru. Díky tomu jsou materiály s certifikací B1 ideální pro aplikace s kritickým významem pro bezpečnost.



Zkušenosti se solární plachtou SunCooler

Jedna z nejlepších referencí na použití solární plachty SunCooler pochází z jednoho z největších českých nákupních center, z pražského OC Chodov. V OC Chodov byla sluneční plachta SunCooler nainstalována na jeden z atypických střešních světlíků. Před i po instalaci plachty byly provedeny pečlivá měření s cílem vyhodnocení přínosu solární plachty.

Na termovizních snímcích světlíku je na první pohled patrné ochlazení povrchu světlíku po instalaci sluneční plachty téměř o 10 °C v období mezi červencem a srpnem 2023! Při měření přenášeného tepla světlíkem bez instalované plachty a s instalovanou SunCooler plachtou došlo ke snížení přenášeného tepla světlíkem s instalovanou plachtou o 60 % původní hodnoty.

Celoroční snížení přenášeného tepla světlíkem se SunCooler plachtou vyšlo na 49 140 kWh a snížení emisí CO₂ o 17 tun ročně. Dosažené úspory odpovídají návratnosti investice do solární plachty během dvou let.

