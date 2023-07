Stavba / Okna a dveře / Stínicí systémy / Jak ochránit domov před spalujícím letním sluncem?

Jak ochránit domov před spalujícím letním sluncem?

Domov zalitý sluncem si přeje většina z nás, ale tato radost má i svá úskalí. Letní slunce velmi často způsobuje nadměrné vyhřívání domácnosti a při práci na home office i nepříjemně oslňuje. Jak se invazivním slunečním paprskům a „tropům“ v domácnosti vyhnout? Řešení nabízí vhodná protisluneční ochrana oken, ať již vnější, nebo interiérová!

Regulace teploty a s ní související větrání začíná u stavebního návrhu. Pro co největší zisk světla a tepla se doporučuje orientovat co nejvíce obytných místností na jih. Ovšem prosklená plocha jižní stěny by neměla přesáhnout 40 %, aby nedocházelo k přehřívání místností. V potaz je potřeba brát i oslnění, které může ztížit například čitelnost monitoru počítače, když pracujete z domova. Pro tyto případy však existuje jednoduché řešení v podobě protisluneční ochrany, kterou lze přizpůsobit ročnímu období i denní poloze slunce. Mějte ale na paměti, že neexistuje univerzální produkt a řešení se vždy „šije na míru“ architektuře budovy.

Vnitřní ochrana proti slunci

Vnitřní protisluneční ochranu lze nainstalovat snadno a rychle, a je tak použitelná téměř v jakékoli budově bez nutnosti dělat konstrukční změny jejího vnějšího pláště. Jako hlavní příklad vnitřní protisluneční ochrany je možné zmínit klimatické zasklení s vnitřní ochranou proti oslnění. Díky tomuto řešení denní světlo nadále přirozeně proniká do interiéru, ale již bez ultrafialového záření, které klimatická skla z většiny odfiltrují. To je zásadní, protože právě UV záření je zdrojem tepla. Účinnost UV filtrů se pohybuje okolo 98 % u UVA i UVB záření, ale pokud se obáváte o své rostlinky, nemusíte. Čirá klimatická skla jim nijak neuškodí.

„Pokud si chcete poradit s teplem, musíte i správně větrat. V létě rozhodně nevětrejte přes den, ale v noci nebo k ránu, kdy je vzduch studenější. Pokud potřebujete větrat přes den, využijte průvan, kdy v nejchladnější místnosti otevřete ventilačku, pootevřete všechny dveře cestou do větrané místnosti a v ní necháte okno dokořán na zhruba třicet minut,“ radí Milan Klepsa, v ČR a SR zástupce společnosti VEKA, která je předním světovým výrobcem plastových profilů oken a dveří třídy A.

Jako alternativu lze použít vnitřní nebo vnější termoizolační fólie na sklo. Vůči nechtěnému přehřívání obytných prostor jsou ideální fólie vnější. Dovedou odrážet většinu tepelné energie ještě předtím, než vstoupí do zasklení. Velká výhoda fólií obecně spočívá v tom, že je můžete nalepit v podstatě na jakýkoliv tvar okna. A pozor, slouží po celý rok! V letních měsících zabraňují prostupu tepelného záření, a snižují tak teplo v místnosti, přičemž ty vysoce kvalitní nabízejí i vysokou světelnou propustnost. V zimě naopak fungují jako spolehlivá izolace zabraňující únikům tepla.

Nejčastějším prvkem ochrany před slunečním světlem jsou žaluzie. Ty sice původně sloužily jako ochrana soukromí, ale časem začaly být využívány jako ochrana před nežádoucím světlem. Pohyblivé lamely lze totiž použít k usměrnění dopadu světla a k regulaci objemu jejich pouhým natočením.

Rolety ochrání před sluncem. I zloději!

K dispozici máte samozřejmě i vnější řešení ochrany proti slunečnímu světlu, které lze realizovat například pomocí klasických, otočných či venkovních rolet. „V případě vnější ochrany je důležité vše zohlednit již při návrhu stavby, aby se ochrana dokonale přizpůsobila architektuře stavby. Tyto prvky lze samozřejmě instalovat i později, ale nejlepších výsledků se dosahuje, pokud se s protisluneční ochranou počítá již od návrhu,“ konstatuje Milan Klepsa.

Všestranným řešením pro mnoho obytných a komerčních budov jsou rolety, jejichž rozvinuté stabilní lamely vytvoří při spuštění pevnou ochrannou vrstvu s univerzálním využitím. Interiér je pak účinně chráněn nejen proti slunci, ale i hluku, dešti nebo sněhu. A navíc majitel objektu získá i prvek ochrany proti vloupání.

Individuální designová přání u rolet lze realizovat pomocí řady atraktivních barev a dekorů dřeva. K probarvení materiálu se používají studené barevné pigmenty, které působí proti zahřívání na slunci a snižují tepelné zatížení rolety. Ve spojení s vysokou kvalitou materiálu to zaručuje bezporuchový provoz po celá desetiletí.