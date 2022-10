Stavba / Okna a dveře / Značení pro dveře, okna, vrata

Značení pro dveře, okna, vrata

U dveří, oken či vrat se stále častěji používá značení, které musí odpovídat přísným požadavkům na funkčnost a odolnost. Zároveň však tyto technické či designové štítky musí vzhledově ladit s vlastním výrobkem. Firma Rathgeber z Bystřice nad Pernštejnem tento výrobní proces precizně zvládá, na což se spoléhají přední výrobci jako jsou Lomax, PKS okna či Sapeli. Pojďte se podívat, jaké jsou dnešní možnosti značení.

Designové štítky mají za úkol prezentovat značku, zatímco technické sdělují výrobní či servisní informace vlastního produktu. Mnoho výrobců již zareagovalo na nejnovější trendy a snaží se doplňovat své modely oken, dveří nebo vrat designovými štítky, které se vzhledově hodí do interiéru i exteriéru. Je to otázka vkusu a samozřejmě i forma komunikace se zákazníkem. Výběr je skutečně široký a záleží především na umístění štítku a výběru materiálu. Nejoblíbenější jsou designové trojrozměrné štítky z hliníku, které disponují mnoha možnostmi povrchového zušlechtění. Logo vaší firmy tak může být do štítku vyraženo, vybroušeno nebo doplněno mikrotiskem. Pro venkovní použití si lze vybrat z odolných štítků z nerezové oceli. Neméně oblíbenými jsou 3D etikety ze speciální polyuretanové směsi Royalplast®, vhodné i na zaoblené povrchy. U nich je zásadní výhodou vysoká odolnost vůči UV záření, která je požadována především u značení oken.



Nízkoprofilový hliníkový štítek firmy Sapeli musí odolat pravidelnému tření styčných ploch.

Odolné foliové etikety z hliníku se hodí na výrobu technických štítků například pro bezpečnostní dveře firmy BB Kovo.

Foliové etikety technických štítků lze potisknout i QR kódem, usnadňujícím servisní úkony.

Pro venkovní značení dveří a branek lze využít též kovových nápisů Finochrom®, jako v případě firmy Lamark.



Technické štítky jsou nejčastěji vyrobeny z foliových etiket, kterým dominují odolné etikety z hliníku. Vzhledem k tomu, že se tyto tenké štítky obvykle lepí na velmi exponovaná místa zárubní, oken či dveří, kde dochází k opakovanému tření styčných ploch, je naprosto zásadní, aby vytištěné informace dlouho vydržely. To zajistí kvalitní technologie sítotisku nebo použití ražby. Pokud je požadavkem neodstranitelnost technických štítků, tak je lze vyrobit ze speciální folie, čímž vznikne dokonalá bezpečnostní etiketa, která se při pokusu odlepení roztrhne na mále kousky.



Royalplast vyniká vysokou odolností vůči UV záření a je proto vhodný pro použití u oken.

Štítky z této speciální polyuretanové směsi lze snadno nalepit na jakýkoliv typ oken. I proto si jej vybrala firma PSK Okna.

Plastové štítky Royalplast® musí vydržet celoroční nasazení, včetně nevlídné zimy a nízkých teplot.



Některé typy robustnějších dveří či vrat bývají vybaveny technickými štítky z kovu. Trvalé značení takových štítků se nejčastěji zajišťuje laserovým gravírováním nebo embosováním. U složitějších vícebarevných grafických motivů lze využít kvalitní eloxování formou sítotisku nebo digitálního tisku. U barevných štítků je kladen důraz na stálobarevnost i při vysokých teplotách, která je garantována až do výše +150 °C. Pro připevnění štítků se standardně využívá lepidel s extrémní lepivostí, ale do kovových štítku lze udělat i díry a díky nim připevnit značení pomocí šroubů či nýtů.



Štítek z nerezové oceli pro firmu Dorsis maximálně odolává celoročním povětrnostním vlivům v exteriéru.

Hliníkové štítky lze velice dobře povrchově zušlechtit. V případě TMP jde o embosování v kombinaci s diamantovým brošením.

Hliníkové štítky si můžete pro dlouhodobou trvanlivost barev nechat potisknout kvalitní technologií sítotisku.

Mezi oblíbené možnosti povrchového zušlechtění patří i parciální kartáčování plochy mimo ražené logo.



Pro rychlou a efektivní komunikaci se servisem lze využít potištění štítků čárovým či QR kódem. Do štítku však můžeme vložit též integrované NFC/RFID čipy. Především u elektronicky ovládaných vrat či dveří pak lze pomocí chytrého telefonu nastavit potřebné úkony, zobrazit uživatelskou příručku či kontaktovat servis. V tomto ohledu záleží pouze na zadavateli, jaké informace do kódů nebo čipů nechá naprogramovat.

