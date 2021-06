Stavba / Nízkoenergetické stavby / Český soběstačný dům na vlastní kůži – jaké jsou první dojmy?

Na TZB-info přinášíme zejména technické informace a parametry staveb a jejich zařízení. Nebojte, o nic nepřijdete a TZB v tomto domě si podrobně rozebereme v samostatném článku. Tentokrát přidáme i osobní dojem našeho redaktora Jiřího Zilvara z několikadenního pobytu v Českém soběstačném domě, o kterém jsou následující řádky.

Co je Český soběstačný dům a jak se liší od ostatních podobných domů?

Fyzicky je Český soběstačný dům moderní dvoupodlažní chata, která stojí na Šumavě nedaleko přehrady Lipno. Není napojena na žádné sítě, elektřinu tak získává z vlastní fotovoltaiky s bateriemi, vodu z vrtu na pozemku a z vlastní střechy, teplo ze slunce, pelet a ze dřeva a odpadní voda je po vyčištění vypuštěna zpět do země. Investorem a stavebníkem je Pavel Podruh, zakladatel projektu Český soběstačný dům. První rychlé shrnutí o dispozicích a vybavení domu najdete ve videu.

Projekt Český soběstačný dům ale není jen jedna stavba jednoho nadšence. Je to celá koncepce, platforma, dílo mnoha nadšených odborníků z různých oborů a studentská soutěž. Cílem toho všeho je prošlapat cestu dalším podobným domům, posunout ideu soběstačnosti a udržitelnosti více do „mainstreamu“, sdílet zkušenosti a ze soběstačných domů udělat standardní řešení.

Standardní neznamená, že by v budoucnu měly být všechny domy odříznuté od všech sítí. Ale pokud si za pár let budete chtít postavit podobný dům, díky aktivitám Českého soběstačného domu nebudete muset začínat od nuly a vše vymýšlet od začátku. Zároveň díky studentské soutěži a dalším vzdělávacím aktivitám budete mít větší šanci, že pro svůj požadavek najdete architekta, projektanta nebo elektrikáře, kteří nebo které se soběstačnými a ostrovními domy budou mít nějaké zkušenosti.

Od extrému k šetrnosti

Projekt začínal v roce 2015 pod názvem Český ostrovní dům, tedy opravdu 100% soběstačný objekt se vším všudy. Postupně se však ukázalo, že toto pojetí je příliš úzké. Ne vždy je možné, žádoucí nebo výhodné stavět dům odstřižený od všech sítí. I v domech, které nejsou ostrovní, lze uplatnit principy soběstačnosti, zvýšit vlastní nezávislost a zároveň šetrnost k životnímu prostředí. Došlo tedy k úpravě názvu na Český soběstačný dům.

První dojmy z návštěvy Českého soběstačného domu

Jiří Zilvar, redaktor pro Energetiku a obnovitelnou energii TZB-info: Aktivity Českého soběstačného domu už nějakou dobu sleduji, takže jsem zhruba věděl, co čekat a bezprostředně po příjezdu na mě dům žádný velký dojem neudělal. Prostě moderní chata, vybavená tak nějak podobně, jako běžná domácnost, akorát má fotovoltaiku. Dům ještě není zcela dokončený, ale již je plně funkční.

Stavební a architektonickou recenzi Českého ostrovního domu pro vás udělal kolega Oldřich Rejl, šéfredaktor portálu ESTAV.cz.

Po úvodní prohlídce a poklábosení nám byla chata nechána k dispozici, nastal čas sednout si, uvařit si kafe a uvědomit si, co to kolem mě vlastně stojí. Druhý dojem už byl přesnější. Není tu vířivka, krb, žádný smart home systém ani televize s dvoumetrovou uhlopříčkou. Přesto je tenhle dům čistý luxus. Důvody bych shrnul do třech okruhů: propojení s přírodou, komfort a nezávislost.

Propojení s přírodou

Větší klišé bych na realitním trhu pohledal. „Propojení s přírodou“ slibuje snad každý developerský projekt, který má ve vnitrobloku nebo v okruhu pěti kilometrů sebemenší náznak zeleně. Tady jsem ale ten pocit opravdu měl. Hlavní zásluhu na tom má lokalita – dům stojí na samotě, kolem jsou jen louky, lesy a kopce a vede k němu rozbahněná cesta, kde rozhodně nehrozí velký provoz. Jedinou připomínkou civilizace v dohledu jsou stožáry vysokého napětí, stojí však tak daleko, že pocit odříznutí nijak nekazí.

Lokalitu a celý dojem pak do domu přenášejí velká okna Internorm, přesněji řečeno dvě celé prosklené stěny v hlavní místnosti. A jsou skvělá! Ať už vaříte, pracujete u stolu, nebo jen tak sedíte na pohovce, vždy stačí zvednout hlavu a máte otevřený široký výhled na dvě světové strany. Velká okna jsou i v obou ložnicích v prvním patře.



Výhled z Českého soběstačného domu, foto © TZB-info Výhled z Českého soběstačného domu, foto © TZB-info

Dojem se umocní, když se polovina prosklených stěn odsune a tím jako by se celý obývák přesunul ven. Dá se volně procházet z domu na terasu a zpět a spíš, než že jdete dovnitř, máte dojem, že jdete jen do stínu.

Komfort

Pohodlí tohoto domu není okázalé, ale městskému člověku tady prostě nic nechybí. V domě jsou dva splachovací záchody, standardní sprchový kout, pračka, nebo kompletně vybavená kuchyň včetně trouby, myčky nádobí a indukční desky s digestoří. Klimatizace v domě zatím není, ale bude-li potřeba, není problém ji doplnit, v létě je elektřiny z fotovoltaiky dostatek.

K pohodlí dále přispívá podlahové vytápění, takže i když bylo večer chladněji, podlaha od země nestudila. A samozřejmě je zde internet nebo hudební soustava ukrytá do designové lampy.

Nezávislost

Komfortní a krásné bydlení dnes není u novostaveb nijak neobvyklé, stejně jako celostěnová okna. Výjimečnost zdejšího řešení vyniká, když si uvědomíte, že máte elektřinu v zásuvce, vodu v kohoutku, splachovací záchod, vyhřívanou podlahu a přitom kolem opravdu nic není a nejste napojeni na žádné sítě (kromě internetu). Nezajímají vás ceny elektřiny ani poplatky za jističe, nepřijde vám vyúčtování vodného a stočného. Výpadky sítě nebo zdražování surovin a vody se vás netýkají. To je luxus.

Veškerý komfort bez civilizace uprostřed přírody? Kde je šetrnost a pokora?

Elektřinu zajišťuje velká fotovoltaická elektrárna s výkonem 15 kWp s 22kWh baterií, která je jištěna peletovým kotlem se Stirlingovým motorem. Voda z vrtu se po přečištění vrací zpět do země a navíc je v domě zachytávána a využívána dešťová voda. K ideálu chybí jen kořenová čistírna, tu však nepovolily úřady. Dům tak sice využívá šetrné technologie, ale jejich rozsah je velmi robustní, nešlo by někde ubrat?

Určitě ano, ale první Český soběstačný dům je zamýšlen jako experiment, který má vyzkoušet dostupné technologie a nasbírat zkušenosti pro další podobné domy. Dále chce sledovat, jak se spolu popasují nároky moderní domácnosti s ostrovním provozem. Budou to omezené zdroje, které nás přinutí redukovat svou spotřebu, nebo ji snížíme dobrovolně už při vědomí, že si nemůžeme kdykoli ze sítě dokoupit další elektřinu a vodu?



Celou jižní stranu střechy pokrývá fotovoltaická elektrárna z celočerných panelů. foto © TZB-info Celou jižní stranu střechy pokrývá fotovoltaická elektrárna z celočerných panelů. foto © TZB-info

To ukáže zejména zimní bydlení, kdy omezený zdroj i zásoba energie zvýší nároky na úsporné chování. V červnu, kdy jsme si pobyt vyzkoušeli, měla elektrárna masivní přebytky, které jsme ani s vařením, praním, puštěnou myčkou nebo temperováním podlahy neměli šanci spotřebovat. Z užitečných spotřebičů, které by tolik elektřiny využily, mě napadlo jen nabíjení elektromobilu. V létě by k veškerému komfortu stačila elektrárna se čtvrtinovým výkonem i kapacitou baterií.

To je ale úděl ostrovních elektráren – aby byl v zimě dostatek elektřiny, musí být elektrárna naddimenzovaná a pak jsou v létě přebytky. Anebo je elektrárna menší a v zimě používá elektrocentrálu. Zde se rozhodli pro první cestu.

Z provozu prvního domu vyplynou zkušenosti pro návrh a dimenzování zdrojů v dalších podobných domech. Elektrárna byla schválně navržena jako škálovatelná, je ji tedy možné podle potřeby upravit do větší i menší podoby nebo k využití v zasíťovaných domech.

Limity ostrova

I přes robustní technologické provedení zde není soběstačnost stoprocentní. Stále je potřeba dovážet potraviny a odvážet odpad a to vše zpravidla autem. Pavel Podruh tak svůj dům neprezentuje jako spásné ekologické řešení. Spíš, že když se dá dosáhnout ostrovního provozu při zachování pohodlí i uprostřed přírody, proč by nešla zvýšit soběstačnost i v jiných domech?

Podrobnosti k vytápění, elektřině a vodě v Českém soběstačném domě přineseme v samostatném článku.