Stavba / Okna a dveře / Dveře / Jak máme postupovat v případě, že si vybíráme vchodové dveře?

Jak máme postupovat v případě, že si vybíráme vchodové dveře?

Když vybíráme vchodové dveře, nesmíme zapomínat na to, že vstupní dveře by měly být vždy bezpečnostní (minimálně bezpečnostní třída 3) a je jedno, jestli se jedná o byt či dům. V obou případech nám jde o to, aby dveře ochránily nás a náš majetek. Další požadavky na vchodové dveře se liší v závislosti na tom, jestli jde o byt či rodinný dům.

U bezpečnostních dveří do bytu je ze zákona povinná požární odolnost a z uživatelského hlediska je důležitá především hluková izolace. U bezpečnostních dveří do domu oceníme spíše tepelnou izolaci, protože u domu vchodové dveře často vedou přímo do obytného prostoru nebo do chodby bez topení, a tudíž je potřeba, aby izolovaly jak teplo, tak chlad. Nezapomínejme ale ani na to, že u vchodových dveří není potřeba rezignovat na design, i bezpečnostní dveře mohou být elegantní. Například bezpečnostní vchodové dveře do bytu SD 101 a bezpečnostní vchodové dveře do domu SD 102 od firmy NEXT se vyrábějí v široké škále povrchů, včetně dřeva, laminátu či laku. Dveře SD 102 je dokonce možné upravit tak, že vypadají jako dokonalá replika historických dveří.

Důležitým parametrem při výběru firmy je certifikace produktu, která nám poskytuje jistotu, že si kupujeme kvalitní produkt splňující zákonné normy a také kontrola výroby ze strany certifikačního úřadu, která potvrzuje, že firma vyrobila a dodala výrobek, který je na daném certifikátu.

Určitě je také vhodné zajímat se o to, z čeho jsou dané bezpečnostní dveře vyrobeny. Někteří výrobci totiž pro bezpečností dveře nepoužívají tuhou ocelovou kostru, která je pro tyto účely ideální a kterou využívá pro svoje bezpečnostní dveře např. společnost NEXT.

Jak se zorientovat v nabídce bezpečnostních dveří?

Základní orientaci poskytují bezpečnostní třídy, kterých je 6 a označují se zkratkou BT (bezpečnostní třída) nebo RC (z anglického slovního spojení resistence classes). Pro každou bezpečnostní třídu je stanoven druh nářadí a čas, po který musí dveře odolávat pokusu o překonání.

Pod označením BT/RC 1 a 2 najdeme dveře, které jsou určeny k zabezpečení méně rizikových objektů. Jsou sice levnější než dveře vyšších bezpečnostních tříd, ale jejich faktická odolnost je mizivá. Obvykle je lze otevřít během pár minut obyčejným šroubovákem.

Skutečně bezpečnostní dveře začínají od bezpečnostní třídy 3. Do této kategorie spadají např. dveře NEXT SD 101 které mají 17 jisticích bodů, integrovaný mnohabodový bezpečnostní zámek dveří chráněný zesíleným ocelovým plechem a celé dveře jsou zasazeny v tuhé ocelové kostře s oboustranným pancéřováním. Zde začíná ochrana domácnosti, na kterou je možné se spolehnout. Dveře bezpečnostní třídy BT/RC 4 nabízejí účinnější zabezpečení bytů a domů a pro soukromé nebo firemní objekty je tato třída obvykle maximem. Např. dveře NEXT SD 111 bezpečnostní třídy 4 jsou zajištěny vedle veškerého zabezpečení třetí třídy až 23 jisticími body, a poskytují tak ještě vyšší ochranu proti násilnému vniknutí.

Dveře bezpečnostních tříd 5 a 6 se používají pro zabezpečení objektů strategického významu, například v elektrárnách, bankách či vojenských objektech.

Důležité je nezapomínat na příslušenství dveří, jako jsou zámky, kování a vložky, které je také rozděleno do 6 bezpečnostních tříd. Příslušenství musí být minimálně ve stejné bezpečnostní třídě jako jsou dveře.

Je nějaký rozdíl, když vybíráme vchodové dveře do bytu a vchodové dveře do rodinného domu?

Určitě ano. U dveří do domu platí menší zákonná omezení a kromě bezpečnosti zůstává nejdůležitější vlastností tepelná izolace dveří, proto je vhodnější zvolit dveře silnější konstrukce. Vstupní dveře do rodinného domu jsou také často vystaveny přímému působení povětrnostních podmínek – slunci, dešti i sněhu. Vhodné je, aby takové dveře měly krytí stříškou, která značně zvyšuje komfort obyvatel a zároveň životnost dveří. Povrch dveří určený speciálně do exteriéru a dokonalé utěsnění obvodu dveří jsou v takovém případě podmínkou.

Velmi důležité je myslet na to, že u vchodových dveří do bytu (pokud jde o byt v panelovém nebo činžovním domě) je ze zákona dána povinnost, že musí jít o certifikované požární dveře.

Je možné díky bezpečnostním dveřím ušetřit na pojištění domácnosti?

Ano, určitě. Certifikace produktu nejen poskytuje jistotu, že kupujeme kvalitní produkt, ale je důležitým parametrem při sjednávání pojištění domácnosti. Čím kvalitnější dveře máme, tím větší slevu na pojistném můžeme získat, protože certifikované bezpečnostní dveře snižují riziko násilného vniknutí do domácnosti. Certifikované bezpečnostní dveře nabízí na našem trhu například společnost NEXT, jejíž produkty jsou certifikované v českých zkušebnách podle norem EU.

Je ještě něco, na co bychom při výběru vchodových dveří neměli zapomenout?

V každém případě je dobré si předem prověřit výrobce, od kterého si chceme bezpečnostní vchodové dveře objednat. Někteří výrobci totiž pro bezpečnostní dveře nepoužívají tuhou ocelovou kostru, která je pro tyto účely ideální, a nemají pro své výrobky certifikáty platné v České republice. Určitě je tedy dobré se zaměřit na to, jestli se jedná o zavedenou výrobu, která se může prezentovat kvalitními výrobky s certifikáty platnými na našem trhu. Díky platnému certifikátu máme jistotu, že dveře mají ty správné bezpečnostní prvky, a dokážou tak ochránit naši domácnost. Certifikace je zároveň důležitým parametrem při sjednávání pojištění domácnosti. Čím kvalitnější dveře máme, tím větší slevu na pojistném můžeme získat, protože certifikované bezpečnostní dveře snižují riziko násilného vniknutí do domácnosti. Pokud bychom použili dveře bez platných certifikátů, může se stát, že v případě vloupání nám pojišťovna odmítne plnění. Certifikované bezpečnostní dveře nabízí na našem trhu například společnost NEXT, jejíž produkty jsou certifikované v českých zkušebnách podle norem EU.

Kritériem, který nám o výrobci může mnohé napovědět, je také jeho přístup k zákazníkům. Naší pozornosti by tak neměly uniknout další služby, které výrobce nabízí, případně nenabízí. Pokud jde o výrobce, který si stojí za kvalitou svých produktů, bývá součástí jeho služeb osobní poradenství, profesionální montáž, záruční i pozáruční servis nebo třeba zámečnická pohotovost. Všechny tyto služby nabízí např. společnost NEXT, největší český výrobce bezpečnostních dveří.