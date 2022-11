Open House Praha zve na koncert k poctě Pavla Janáka

Organizace Open House Praha pořádá ve spolupráci s mezinárodním festivalem komorní hudby EuroArt Praha a za laskavé spolúčasti Autoklubu České republiky koncert k oslavě 140. výročí narození architekta Pavla Janáka a současně i Bohuslava Martinů, od jehož narození uplyne 8. prosince 132 let. V podání Stamicova kvarteta zazní skladby Janákových současníků – Bohuslava Martinů, Vítězslava Nováka a Josefa Suka. Koncert Jednota času a místa v hudbě se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 v 19.30 hodin v klubovém domě Autoklubu České republiky. Úvodní slovo o architektuře budovy a Janákově tvorbě pronese výkonný ředitel Autoklubu ČR Richard Gironi.

Pavel Janák (1882–1956) patří mezi nejvýznamnější architekty první poloviny 20. století u nás. V době studií byl žákem Josefa Zítka v Praze a Otty Wagnera ve Vídni. Spolupracoval s architektem Janem Kotěrou, mostním inženýrem Františkem Menclem nebo architektem Josefem Gočárem. „Mezi Janákovy nejznámější realizace v Praze patří Palác Adria, hotel Juliš nebo Husův sbor na Vinohradech, stavby které jsme otevírali veřejnosti i letos v rámci 8. ročníku festivalu Open House Praha,“ říká ředitelka Open House Praha Klára Veselá a dodává: „Z důvodu velkého zájmu jsme prohlídky některých budov zařadili i do celoročního programu komentovaných procházek a těší nás, že můžeme prostřednictvím koncertu nechat zájemce znovu nahlédnout i do nádherných reprezentativních prostor Autoklubu ČR.“

Právě Pavel Janák je také autorem klubového domu Autoklubu ČR, moderního společenského paláce, který je dnes kulturní památkou. „Janák navrhl ve 20. letech rekonstrukci budovy v puristickém stylu, která zahrnovala přístavbu dalšího patra, suterén nebo Smetanův sál. Autoklub ČR, jehož historie sahá až do roku 1904, sídlí v těchto reprezentativních prostorách již od roku 1929,“ doplňuje Michal Šedivý, spoluorganizátor akce z Open House Praha. Mimo Prahu pak jistě stojí za zmínku krematorium v Pardubicích. Na konci 30. let byl Janák také jmenován architektem Pražského hradu.

Akce připomene také výročí Bohuslava Martinů, právě 8. prosince uplyne 132 let od skladatelova narození. „Základní ideou koncertu bylo nejenom připomenutí významných výročí architekta Pavla Janáka a skladatele Bohuslava Martinů, ale i myšlenka nabídnout posluchačům jako přidanou hodnotu i možnost objevovat poklady naší architektonické tvorby ve vzájemném dialogu s hudbou,“ říká ředitel festivalu EuroArt Praha Josef Kekula a dodává: „Martinů sedmý smyčcový kvartet je dokonalým příkladem skladatelova neoklasického snažení, zřídka uváděný Novákův druhý smyčcový kvartet vychází z jiných hudebních východisek, je však nevšedním mistrovským kusem a od Josefa Suka zazní rané kompozice, kterými stvrzoval svůj nevšední talent.“

U příležitosti 140. výročí narození Pavla Janáka připravila organizace Open House Praha také limitovanou edici papírových vánočních ozdob inspirovanou architektonickými motivy, které můžete nalézt na budovách Pavla Janáka. Ozdoby jsou autorským dílem grafičky Dity Krouželové. Dárková obálka obsahuje 6 vánočních ozdob se šňůrkami a návodem pro vlastní výrobu. V prodeji budou přímo na koncertě a v předprodeji od konce listopadu na e-shopu Open House Praha.

Open House Praha, z. ú. je nestátní nezisková organizace, která v rámci jednoho (zpravidla) květnového víkendu pořádá stejnojmenný festival s týdenním doprovodným programem. Koncept festivalu vznikl v Londýně v roce 1992 pod vedením zakladatelky Victorie Thornton, která za svůj počin získala Řád britského impéria. Světový festival, na jehož pořádání získala organizace mezinárodní licenci, se v Česku konal poprvé v roce 2015 a od té doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Praze. Patronkou pražského festivalu je Eva Jiřičná, architektka českého původu žijící v Londýně, která stála u počátků Open House London, 20 let byla jeho součástí a to jako členka správní rady, ale také jako dobrovolnice v budovách a tvoří pomyslný most mezi Prahou a zakladatelským městem. Open House Praha je hrdou součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide sdružující více než 50 měst na 6 kontinentech světa, v nichž festivaly Open House probíhají. Vedle pořádání festivalu se organizace věnuje také nejrůznějším celoročním aktivitám, jako jsou komentované procházky po Praze a prohlídky běžně nepřístupných budov, včetně vzdělávacích programů pro děti či lidi s hendikepem.

Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha se za dobu svého trvání stal samozřejmou součástí pražského kulturního dění v oblasti komorní hudby. Do metropole i partnerských měst přiváží špičkové zahraniční umělce a dává prostor i domácím souborům a sólistům, často z mladé nastupující generace, kterým otevírá možnost růstu. Uvádí české a světové premiéry a rozvíjí tak znalost a povědomí publika o světové i domácí soudobé komorní tvorbě. Rezidenčním souborem festivalu je od jeho založení Stamicovo kvarteto. Koncerty se konají celoročně v Sále Martinů Lichtenštejnského paláce na Malé Straně v Praze. Festivalový program probíhá od září do června a v aktuální sezoně nabízí devět koncertů, na kterých představuje mladou generaci, vítěze prestižních mezinárodních soutěží i renomované soubory (z nadcházejících koncertů jmenujme například soubor Trio Bohémo, vítěze letošní soutěže Pražského jara francouzského klarinetistu Liliana Lefebvrea, německý Amaryllis Quartet nebo Vídeňské klavírní kvarteto).

Autoklub České republiky hájí zájmy motoristů od roku 1904, kdy byly založeny Český klub motocyklistů a Český klub automobilistů. Obě od počátku spolupracující organizace se po pěti letech spojily a v roce 1922 byl pak změněn název na Autoklub republiky Československé. Reprezentoval motorismus uvnitř státu i na poli mezinárodním. Jeho patronem byl první prezident T. G. Masaryk, znak Autoklubu zdobil chladič auta, kterým cestoval. Dnes je Autoklub ČR nositelem národní autority pro motorsport a zastupuje Českou republiku také v zahraničí. Realizuje projekty pro širokou motoristickou veřejnost, zaměřuje se i na děti a mládež. Autoklub ČR jako dlouhodobě tradiční a pevná součást české občanské společnosti rozvíjí řadu společenských aktivit.