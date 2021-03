Stavba / Izolace, střechy a fasády / Zateplovací systémy / Poruchy systémov ETICS spôsobené vtáctvom z hľadiska tepelnej techniky

Poruchy systémov ETICS spôsobené vtáctvom z hľadiska tepelnej techniky

Na sídlisku Lesná v Brne bol prevedený prieskum porúch zateplených obytných domov, ktoré boli zateplené v rokoch 2003–2013, kde z 34 zateplených panelových domov vykazovalo naž 85 % z nich rôzny stupeň poškodenia fasády. Poruchy sa vyskytovali prevažne v štítových stenách zateplených fasádnym polystyrénom, ale výnimkou neboli ani poruchy v minerálnej vlne. Na základe týchto skutočností bola prevedená detekcia týchto porúch, odobraté vzorky a zhotovené termovízne snímky.

1. Úvod

V posledných rokoch sme svedkami intenzívneho procesu zatepľovania jestvujúcich obvodových plášťov a striech obytných domov v dôsledku prísnejších tepelno-technických noriem a zvyšovania štandardu bývania.

Medzi najefektívnejšie a najviac používané spôsoby dodatočného zateplenia obvodových konštrukcií patrí použitie kontaktných omietkových systémov ETICS. Okrem primárnej funkcie úspory energie a tepelnej ochrany plnia ešte aj sekundárnu funkciu ochrany obvodového plášťa proti pôsobeniu poveternostných vplyvov. Na zatepľovanie sa používa celá škála tepelných izolácií, pričom v najväčšej miere je to práve polystyrén, ktorý je z hľadiska pomeru vlastnosti/cena najdostupnejším materiálom.

Okrem nesporných výhod, ktoré prináša zatepľovanie, sa však začínajú prejavovať aj negatívne aspekty tohto procesu, ku ktorým môžeme zaradiť aj mechanické poškodzovanie kontaktných omietkových systémov vtáctvom.

2. Materiál a metodika

2.1 Popis poruchy

Sídlisko Lesná sa nachádza na severe Brna v lesoparku s veľkoryso riešenými trávnatými plochami s množstvom stromov, ktoré sú útočiskom rôznych živočíchov, ako aj vtákov.



Obr. 1 Diera vo fasádnom polystyréne (autori) Obr. 1 Diera vo fasádnom polystyréne (autori)

V dôsledku tzv. bubnovania, to znamená akustického vyznačovania teritória, a vytvárania si nových hniezd, si niektoré druhy vtákov začali vytvárať hniezda aj v zateplení obvodového plášťa obytných domov. Týmto spôsobom vznikli v zateplení otvory kruhovitého prierezu s priemerom cca 10 cm a s hĺbkou 1–15 cm, v závislosti od hrúbky tepelnej izolácie a stupňa poškodenia, ktoré miestami pokračujú zvislou alebo šikmou chodbičkou smerom dole pod tepelnú izoláciu nad pôvodnú konštrukciu. Diery sú „dielom“ vtákov z čeľade ďatlovitých (prevažne ďatľa veľkého, alias strakapouda velkého), ktorí si týmto spôsobom označujú teritórium a využívajú kombináciu omietky s polystyrénom vďaka dobrej rezonancii na teritoriálne bubnovanie.

Tieto otvory potom vtáky opúšťajú a zostávajú prázdne, alebo sa do nich časom nasťahujú iné, menšie druhy vtákov.

Na obr. 1 vidíme typickú poruchu v zateplení ETICS, ktorú spôsobili vtáci. Diera s vonkajším priemerom 7 cm a vnútorným 12 cm je 12 cm hlboká a siaha až na pôvodnú konštrukciu. Kolmo dole pokračuje chodbičkou, cca 20 cm dlhou.

Z prieskumu na sídlisku Lesná vyplýva, že najviac ohrozené sú štítové steny bez okenných a dverných otvorov (rozmer 11,6 m × 26,8 m). Počet dier na 1 stene sa pohybuje od 1 diery, v prípade realizácie zateplenia v roku 2011–2013 po 12 dier, pri realizácii v roku 2003. Najnižšie položená diera je vo výške 4 m nad terénom, najvyššie položená diera vo výške 25 m nad terénom. Priemerná výška s najväčším výskytom dier je v úrovni 4.–7. poschodia.

2.2 Popis konštrukcie

Na sídlisku Lesná bolo použitých niekoľko konštrukčných systémov bytových domov. Najviac porúch bolo zistených na štítových stenách bytového domu B60, ktoré vďaka absencii okenných a dverných otvorov poskytujú ideálne útočisko pre vtákov, ktoré tak nie sú rušené ľudskou činnosťou. Jedná sa o 9podlažný dom s dĺžkou až 200 m z roku 1966. Štítová stena pozostáva z keramických dielcov hr. 270 mm, z vnútornej strany omietnutých perlitovou omietkou v hr. 30 mm, z vonkajšej strany pôvodne zateplených 30 mm PUR peny s obkladom z PVC lamiel. Súčiniteľ prestupu tepla bol 0,66 W.m−2K−1. Po zateplení kontaktným omietkovým systémom ETICS sa súčiniteľ prestupu tepla znížil na 0,31 W.m−2K−1. Bola použitá tepelná izolácia EPS 70F v hrúbke 100 mm (príp. dosky z minerálnej vlny od výšky 22,5), sklotextilná mriežka, akrylátová omietka.

2.3 Metodika merania

Meranie pozostávalo z následovných činností:

Zhotovenie termovíznych snímkov Odber vzoriek materiálu tepelných izolácií Zistenie hmotnostných vlhkostí gravimetrickou metodou

Na meranie bola použitá termovízna kamera Flir B425 s rozlíšením detektoru 320 × 240, citlivosťou detektoru 0,045 K a presnosťou merania teploty ±2 °C. Okrajové podmienky: vonkajšia teplota θ e = −4 °C, relatívna vlhkosť vzduchu φ e = 70 %, silný juhozápadný vietor. Z dôvodu zlej prístupnosti, diery sa nachádzajú vo výške > 4,5 m (prevažne viac ako 10 m) sa nám podarilo podrobne preskúmať 3 diery, boli odobraté 2 vzorky z EPS 70F a 1 z minerálnej vlny z iného objektu. Vzorky boli uložené do paronepriepustnej fólie a doručené do laboratória, kde bola za pomoci gravimetrickej metódy zistená ich hmotnostná vlhkosť.

3. Výsledky a diskusia

Boli zistené následovné výsledky:

EPS 70F u m = 2,1 % Minerálna vlna u m = 0,65 %

V zimnom období „sucha“ bola nameraná hmotnostná vlhkosť v polystyréne 2,1 %, to znamená pomerne nízka hodnota, ktorá korešponduje hlavne s faktom, že do systému v tomto období preniká hlavne atmosférická vlhkosť. Predpokladáme však, že táto hodnota bude iná v období dažďov, kedy bude je veľkosť ovplyvnená silou a smerom hnaného dažďa, a preto by sme do budúcnosti chceli uskutočniť ďalšie merania.

3.1 Poruchy z hľadiska tepelnej techniky

Porušením celistvosti a zmeny hrúbky tepelnej izolácie dochádza k vzniku tepelných mostov v miestach porúch ako aj k prenikaniu vlhkosti do tepelnej izolácie v okolí poruchy a k narušeniu funkcie zateplenia obvodového plášťa.

Teplota nameraná termovíznou kamerou na povrchu omietky bola približne θ se,omietka = −4 °C, pričom v mieste poruchy, t.j. na povrchu pôvodnej konštrukcie až θ se,konštr = + 6 °C, teplotný rozdiel je teda Δ θ se = 10 °C. Rozdiel teplôt se týka horného otvoru na obr. 2, na obr. 3 je uvedený otvor vo výške 4 m, ktorý bol dostupný z rebríka.



Obr. 2 Termovízny snímok fasády zateplenej polystyrénom a poškodenej vtáctvom (autori) Obr. 2 Termovízny snímok fasády zateplenej polystyrénom a poškodenej vtáctvom (autori)

Obr. 3 Termovízny snímok – detail diery v EPS 70F (autori) Obr. 3 Termovízny snímok – detail diery v EPS 70F (autori)



3.2 Vonkajšie vplyvy pôsobiace na fasádu

Na fasádu pôsobia rôzne poveternostné a mechanické vplyvy. Medzi najvýznamnejšie klimatické vplyvy patrí pôsobenie vzdušnej vlhkosti, oxidu uhličitého ako aj teplotné pôsobenie. K ďalším vplyvom patrí sedimentácia mechanických nečistôt z ovzdušia, pôsobenie slnečného a ultrafialového žiarenia, ozónu, apod. V dôsledku týchto vplyvov môže v kombinácii s mechanickým porušením fasády dochádzať predovšetkým k degradácii stavebných materiálov, a teda k následnému skráteniu životnosti stavebných prvkov, k ohrozeniu funkcie tepelnoizolačnej vrstvy, k výskytu škvŕn a tvorbe plesní, apod.

3.3 Vlhkosť

Najväčší vplyv na fyzikálne vlastnosti stavebných materiálov má vlhkosť. Zdrojom vlhkosti pre obvodový plášť môže byť: atmosférická vlhkosť, zrážková voda, zabudovaná technologická vlhkosť, zemná vlhkosť a hygroskopická vlhkosť. Z nich najviac môže ovplyvniť stavebné materiály v mieste poškodenia omietky, príp. chýbajúcej tepelnej izolácie predovšetkým hnaný dážď, ktorý pod vplyvom tlaku vetra preniká do miesta porušenia zateplenia. V dôsledku hnaného dažďa sa na málo nasiakavom povrchu fasády – omietky vytvára súvislý vodný film, ktorý je pôsobením vetra tlačený na fasádu a čiastočne sa posúva smerom dole, do strán a smerom hore. V mieste trhlín a otvorov je vodný film zatláčaný do povrchu steny, vniká do nechránenej tepelnej izolácie, príp. zateká do škáry medzi tepelnú izoláciu a stenu. Vlhkosť sa v dôsledku pórovitej štruktúry stavebných materiálov šíri ďalej a to rôznymi transportnými mechanizmami, ako napr. difúziou, kapilárnym vedením, kapilárnou kondenzáciou, sorpciou, v kvapalnej ale aj plynnej forme. Množstvo vody, ktoré prenikne do trhlín a dier potom závisí od smeru a intenzity vetra, hustoty toku dažďa, polomeru dažďových kvapiek a strednej pádovej rýchlosti kvapiek.



Obr. 4 Schematické zobrazenie teplotného a vlhkostného pôsobenia na fasádu [Šťastník, 2006] Obr. 4 Schematické zobrazenie teplotného a vlhkostného pôsobenia na fasádu [Šťastník, 2006]

Obrázok 4 schematicky znázorňuje teplotné a vlhkostné pôsobenie na vonkajší povrch stavebného dielca a z toho plynúce nestacionárne teplotné a vlhkostné rozloženie v priereze stavebného dielca. Obidva toky, teplotný aj vlhkostný sú symbolicky znázornené parciálnymi tlakmi.

Hustotu toku hnaného dažďa vypočítame z nasledujúceho vzťahu:

q ND = q D ‧ v v v s (1)

kde je

q ND hustota toku hnaného dažďa q D hustota toku dažďa v v rýchlosť vetra v s stredná pádová rýchlosť

3.4 Vlhkosť a tepelná vodivosť



Obr. 5 Závislosť súčiniteľa tepelnej vodivosti od vlhkosti u dosiek EPS [zdroj Sdružení EPS ČR] Obr. 5 Závislosť súčiniteľa tepelnej vodivosti od vlhkosti u dosiek EPS [zdroj Sdružení EPS ČR]

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ (W.m−1.K−1) ako základná materiálová charakteristika, ktorá popisuje tepelno-izolačné vlastnosti stavebných materiálov závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patrí aj vlhkosť.

So stúpajúcou vlhkosťou sa zvyšuje aj súčiniteľ tepelnej vodivosti, čím sa zhoršujú tepelnoizolačné vlastnosti stavebných materiálov. Graf závislosti súčiniteľa tepelnej vodivosti od vlhkosti závisí od materiálu, ale hlavne od jeho pórovitosti, otvorenosti pórov, príp. hydrofobizácie vlákien u vláknitých izolácií. Voda, ktorá sa nachádza v póroch má približne 25× vyšší súčiniteľ tepelnej vodivosti λ ako má vzduch. Ešte väčší vplyv má na tepelne technické vlastnosti, pokiaľ voda v póroch zamrzne, kde λ l = 2,3 W/m.K.

Pretože súčiniteľ tepelnej vodivosti závisí od vlhkosti, pri výpočtoch používame návrhový súčiniteľ tepelnej vodivosti λ u , ktorý sa v závislosti na vlhkosti stanoví podľa normy ČSN 73 05 40 – 3, alebo podľa normy ČSN EN 15 026 na základe numerickej simulácie.

4. Záver

Prevedený prieskum stavieb potvrdzuje nutnosť sanácie porúch kontaktných zatepľovacích systémov. Na základe praktických skúseností je však zrejmé, že v súčasnej dobe neexistuje spoľahlivé riešenie, ktoré by na trvalo vyriešilo danú problematiku (ako napr. dodatočné vyspravenie zatepľovacieho systému, plašenie vtákov optickými plašidlami, použitie akustických rušičiek, nalepenie, či nastriekanie dravcov na postihnuté steny domov, či nainštalovanie makety dravca na stenu,...).

A preto jeho výsledky by mali byť iba prvým krokom v procese hľadania optimálneho riešenia, ako zamedziť systematickému narušovaniu systémov ETICS a zároveň nenarušiť krehkú symbiózu spolunažívania človeka s prírodou.

Poďakovanie

Príspevok vznikol za podpory GAČR P104/10/P388 „Experimentální analýza účinnosti mikrovlnného záření při likvidaci biologických činitelů způsobujících korozi stavebních materiálů“, GACR P104/10/1390 „Analýza vlivu MW sušení při použití chemických injektáží do vlhkého zdiva“ na Fakulte stavebnej Vysokého učení technického v Brne.

