Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / ARTEVO mění pohled na okenní systémy

ARTEVO mění pohled na okenní systémy

Svět oken se za posledních dvacet let významně změnil, a není to jen otázka designu, ale i materiálu a konstrukce. Špičkový výrobce umí navrhnout a vyrobit profil, jehož konstrukce nepotřebuje nutně silné stěny, ale naopak kvalitní recepturu materiálu a technologii.

Okno se trvale usadilo na piedestalu funkčního a současně architektonického prvku každého objektu. Tomuto trendu se přizpůsobují sami výrobci. Není to tak dávno, kdy německá firma REHAU představila trhu druhou generaci kompozitního materiálu RAU-FIPRO X, jenž zamotal hlavu především výrobcům hliníkových profilů, kteří měli vedle sebe najednou velmi ctižádostivého konkurenta, zejména co do velikosti okenních prvků. No a po pěti letech přichází na trh nejnovější generace okenních profilů vyrobených z kompozitního materiálu RAU-FIPRO X pod názvem ARTEVO.

Unikátní, inovativní, vizionářský

ARTEVO bylo vyvinuto aby prezentovalo to nejlepší, co může zákazník od moderního okna současnosti očekávat. Přesto zůstává mezi „plastovou smetánkou“, se všemi výhodami, které plastová okna drží na špičce všech okenních prodejů. Totiž jednoznačně nejlepší tepelně-izolační vlastnosti, minimální potřeba údržby, obrovské množství designů a v neposlední řadě i velikost okenních prvků. ARTEVO se na první pohled vyznačuje minimalistickým designem, který se podařilo napasovat do stavební hloubky 80 mm, a díky tomu sdílí společnou platformu s úspěšným systémem SYNEGO. Což má své výhody – zjednodušuje to výrobu. Všechny přídavné profily, zasklívací lišty a třeba i dveřní prahy jsou jednoduše stejné. Okenní profil ARTEVO vyvolává pocit naprostého splynutí zasklení, prvku rámu i okolí. Jednou z variant ARTEVO je plošně lícující design profilu křídla s rámem bez nápadných rádiusů.

Ano, ostře řezané linie připomínají subtilní a elegantní design hliníkových konstrukcí. Ale o to tu právě šlo. Umožnit navrhovat takové systémy, které budou nejen technicky a uživatelsky na vrcholu, ale ještě je bude možné pořídit za příznivější peníze (ve srovnání s hliníkovými). Je však zřejmé, že hlavním cílem vývojářů se stal design. Jednoduchý, symetrický, prostě minimalistický. Pozornost poutají extrémně štíhlé přesahy na vnější straně rámu (10 mm) a na křídle (11 mm) s malými rádiusy a nízkým úhlem sklonu. Nad každým detailem konstrukce profilu si konstruktéři dali skutečně záležet. Například jednotné zasklívací lišty s vizuálně podobným tvarem na vnitřní straně působí elegantně. ARTEVO dokáže oslovit i tak náročné zákazníky, kteří preferují kombinaci různých materiálů. V nabídce totiž nechybí hliníkové obložky, které společně s barevným tělem profilů a systémem KALEIDO WOODEC umí sestavit nejefektivnější „dřevohliníková“ okna, navíc ve zcela nových rozměrech.

Vlastnosti a technika

Zeštíhlený vzhled a přímé linie ARTEVO vychází z nové konstrukce profilu, která se opírá o unikátní vlastnosti kompozitního materiálu RAU – FIPRO X. Skelná vlákna posilují konstrukci profilu a zvyšují jeho torzní tuhost, omezují smrštění a zajišťují tvarovou stálost za všech podmínek včetně vysokých teplot, kterými jsou okenní systémy zatíženy. Ku prospěchu věci jsou i nové nápady, jako jsou například zabudované zesílené komory, které rovněž zvyšují tvarovou stabilitu. Proto bude velmi snadné navrhovat větší okenní systémy bez výztuh. Maximální výška křídla je i nadále 2,8 metru (při požití armování a lepeného skla) a maximální tloušťka zasklení rámu a křídla je 56 mm. ARTEVO však nabídne ještě druhou variantu s tloušťkou zasklení plošně lícujícího křídla 72 mm. Jak je vidět, variabilita systému je široká. Již z dřívějška se osvědčila povrchová úprava profilu HDF, která usnadňuje čištění a hlavně prodlužuje barevnou stálost tím, že dokáže špínu přímo odpuzovat. Ale to není všechno. ARTEVO se může pochlubit také hodnotou součinitele prostupu tepla profilem až U f = 0,83 W/m2K, za což si samozřejmě zaslouží plnohodnotnou certifikaci pro všechny nízkoenergetické a hlavně pasivní domy.

Energeticky úsporné a ještě něco navíc

Zejména v dnešní době je pozornost upřena směrem k energetické bilanci. ARTEVO, jak již bylo naznačeno, patří v tomto ohledu na špičku ledovce. Unikátní tepelně-izolační vlastnosti pozitivně ovlivňuje kompozitní materiál, ale také nová konstrukce profilu s nově navrženým rozmístěním vnitřních komor. Ať již s armováním, nebo bez něho. Úplnou novinkou je inovativní technologie, která místo klasického termomodulu používá speciální fólii LowE, která může být integrovaná do vnitřní komory profilu. E znamená v tomto případě emisivitu, čili schopnost tělesa vyzařovat tepelné záření.

REHAU při vývoji ARTEVO myslel i na ekologii. Proto je podíl recyklátu v profilu od 40 do 75 %. Záleží na řadě faktorů, například na velikosti profilu. Primární materiál se používá pouze na viditelných plochách. Součástí konceptu ARTEVO je také nový tvar uzamykacího dílu, který je odolnější proti vypáčení. Díky tomu může být ARTEVO v bezpečnostní třídě až RC3.

Nebyla by to firma REHAU, aniž by nenabízela řadu zajímavých doplňků a příslušenství. Téměř jako v showroomu prémiové automobilky. Poskládáte si okenní systém dle libosti. Ať už je to minimalistický design klik LINEA, nulový práh RAUCERO, SMART GUARD pro vyšší bezpečnost nebo systém zabezpečení proti pádu z výšky SKYFORCE. Top nabídku na některých trzích uzavírá SMART PRIVACY (jeden stisk = okamžité soukromí), případně SMART SHADING – plynulé stmívání zasklení.

www.rehau.cz